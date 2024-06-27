童子賢：台灣集體處在夢遊狀態

玉山科技協會理事長、和碩董事長童子賢昨天表示，台灣本來可以大舉進步，但因廢除核能，綠能又追不上原先設定目標，導致能源產業至今尚未民營化，「政府仍握在手裡」，一如台電、中油現況，讓民間沒有表現餘地。他認為期待談論能源政策時，政治味愈淡愈好，應中性看待產業和民生需求，「希望台灣綠能、核能各占百分之卅，加起來有百分之六十不排碳發電，對國際社會有一個體面的、尊榮的、頂天立地的交代」。

總統賴清德日前宣布在總統府設立「國家氣候變遷對策委員會」，由童子賢擔任副召集人，他昨天出席國鼎論壇受訪指出，時任環境部長薛富盛去年參加聯合國氣候峰會ＣＯＰ28，宣揚台灣的減碳成果，隔天ＣＯＰ28放榜，台灣減碳排名位居倒數第七，比前一年還退步，「台灣排碳一直居高不下，卻老是自我感覺良好，宣稱自己是資優生，明明就是吊車尾，卻說自己好棒棒，所以我認為台灣集體處在夢遊狀態」。

童子賢重申，若計算前總統馬英九卸任並比較總統蔡英文卸任期間的綠色發電占比，馬英九卸任時綠色發電占比仍高，但如今綠色發電占比是不進反退，台灣能源政策不能改變的原因，無非是被原來的「非核家園」口號卡住，「為了要適應那個口號，一切東西都要卡來卡去」。

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