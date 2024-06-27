經部：管控陸車零件來台組裝 國產化比率須逐年提高

外界擔憂中國大陸汽車來台組裝銷售，衝擊本土汽車零組件供應鏈。經濟部次長連錦漳昨（26）日表示，現行法令不允許大陸整車來台，僅零組件可來台組裝，但將要求一定比率國產化，且比率會逐年拉高，例如初期訂定5%到10%，第二、三年再提高至15%、20%。

中華汽車（2204）引進中國大陸MG電動車，並自大陸進口零組件在台組裝，在台銷售創下佳績。

民進黨立委王世堅質疑，中華汽車藉此包裝成國產車，要求經濟部應重新定義國產車。為避免類似MG爭議再發生，經濟部已與中華汽車協商，零件應轉向與國內廠商合作，中華汽車承諾將逐年提高國產零件採購。

連錦漳昨日首度以次長身分出席立法院經濟委員會備詢，他接受媒體採訪時表示，汽車零組件來台組裝是既有模式，按規定，若要從中國大陸進口組裝，須購置一定比例國產化零組件，例如初期訂定5%到10%，第二、三年再進一步提高至15%、20%，對於零組件國產化會嚴格要求。

連錦漳表示，我車廠自海外進口零組件在台組裝車子，新車銷售量一旦達到一定的數量，例如轎車一個月若銷售1,000輛，一年就是1.2萬輛，經濟部就會要求該車款零組件要一定程度國產化。

此舉是在達到一定市場規模，車廠才會有投入模具開發、採購國產零組件的誘因。

官員解釋，產發署對於零件國產化，會視車款及銷售情況而有不同比率的要求。

例如以MG為例，若一年銷售到1.2萬輛，產發署第一年要求零件國產化比率就不會低於10%。

經濟部已與中華汽車完成協商。中華汽車表示，當初引進新車款初期，因國內零件廠擔憂銷量未能投入零件開發，因此才會進口零件。

中華汽車已承諾將加速零件國產化，如座椅、前後保桿、鋁圈等，避免影響國內汽車零組件廠生計。

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