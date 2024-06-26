卓榮泰：7月籌辦「經濟發展委員會」 將照顧中小微企業

行政院長卓榮泰26日出席「中華民國全國中小企業總會第15屆第3次會員大會暨第16屆國家磐石關懷獎章贈獎典禮」，並頒獎表揚5位受獎人，肯定他們在各領域為中小企業、企業主及勞工朋友付出許多心力。卓表示，為全力推動國家經濟發展，行政院將於7月籌辦「經濟發展委員會」，除持續重視國內高端科技產業發展外，也會特別照顧中小微企業，將其一併納入國家重要經濟發展指標之中，以兼顧公平分配原則。同時，行政院在未來兩個月中，將以「行動101策略」推動各項讓人民最有感的政策，並持續投入資金、人力及政策，協助中小企業進行數位及淨零轉型，提升國際競爭力。

卓榮泰致詞時表示，賴總統雖未能親自出席今日盛會，但除了透過賀電表達祝福，今日上午賴總統與他開會時，也特別叮嚀他向大家說明，行政院將於下月籌辦「經濟發展委員會」，全力推動未來國家經濟發展目標。卓指出，在未來推動過程中，政府不但注重高端科技產業發展，也會特別照顧中小微企業，將其一併納入國家重要經濟發展指標中，因為他始終相信經濟發展是一個國家繁榮的指標，而公平分配則是一個國家文明的象徵，唯有中小企業好，台灣經濟才會真正好，也唯有中小企業穩，人民生活才會真正安穩。

卓榮泰指出，主辦單位「中華民國全國中小企業總會」成立於1972年，迄今已超過半世紀，在這段漫長的歲月中，中小企業是台灣唯一的護國群山，許多廠商、從業人員，一直扮演促進國家往前走的推動力量，因此即使台灣目前已有許多欣欣向榮的高科技產業，大家也始終不會忘記長久以來為台灣打下經濟基石的中小企業。他很榮幸看見本屆國家磐石關懷獎章贈獎典禮中，有許多來自學術界、政府機關、金融單位、國會、媒體傳播業等領域的優秀傑出人才，備受主辦單位重視，得以在未來工作領域更進一步發揮。

談及本屆國家磐石關懷獎章受獎人，卓榮泰表示，在管理教育與學術類，台大管理學院胡星陽院長持續培育優秀人才、落實USR（大學社會責任）、推動政府ESG（環境保護、社會責任與公司治理），並形塑企業永續經營的創新策略，協助企業轉型。在政策與輔導類，前勞動部長許銘春化解勞動爭議、兼顧勞資權益，也推動「安穩工作」、「安心職場」、「安全勞動」三安政策，實在功不可沒。在金融服務類，永豐金控朱士廷總經理運用信用保證機制，協助中小企業取得資金，有利於中小企業的發展與競爭力。

在立法與服務類，立法委員林俊憲用心推動相關法案，積極問政，並開創地方產業價值，活絡地方特色，表現優異。在大眾傳播類，年代電視總經理嚴智徑力求媒體產業多元化，培養新血，為新聞把關，並為中小企業提供資訊，增加競爭力及能見度。院長強調，這5位受獎人在各領域為中小企業、企業主及勞工朋友付出許多心力，殊值肯定。

卓榮泰指出，在賴總統領導下，行政院已擬定新的策略目標，訂下超越現在的「行動101策略」，並有魄力地提出未來4至8年國家重大發展的遠大目標，希望在未來兩個月中，向人民展現各項有感政策，達成經濟發展、邁向社會文明，以及與世界接軌的目標。院長期盼政府與民間共同努力合作，由更多企業扮演產業發展的火車頭，同時也兼顧公平分配，讓更多中小微企業得以發展。政府會全力投入資金、人力及政策，協助中小企業進行數位及淨零轉型，以成功邁向國際市場，與世界各國競爭。

卓榮泰到場後，與行政院秘書長龔明鑫、副發言人謝子涵、經濟部次長連錦漳、勞動部次長陳明仁，一同聆聽本次活動主持人宣讀賴總統賀電。賴總統於賀電中，對本屆國家磐石關懷獎章受獎人表達由衷嘉勉之意，盼能藉由今日盛會，凝聚中華民國全國中小企業總會會員深厚情誼，活絡經濟發展動能，共同為國家永續繁榮貢獻心力，並祝賀本次活動圓滿成功。

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