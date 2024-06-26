最低工資諮詢會勞資首碰面 勞方主張「這項指標」納入考量

「最低工資法」自2024年起適用，勞動部將於今年第3季邀集勞資政學四方召開最低工資審議會，決定2025年最低工資。勞動部26日召開最低工資諮詢會議，勞資雙方代表首次就當前經濟情勢交換意見，根據轉述，勞資雙方初步共識是，消費者物價指數（CPI）及GDP（國內生產毛額）年增率將是這次最低工資審議最主要參採指標，資方代表盼最低工資調幅要考量邊緣產業的承受能力。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛說，最低工資審議和過去最大不同是，由學者專家組成的研究小組執行兩份報告，一是於每年4月針對今年基本工資調升後的相關影響提出報告；二是在最低工資審議會開會前一個月，提出具體調幅建議。此外，為使勞資雙方持續交換意見，勞動部在最低工資審議制度之外，新增最低工資諮詢會議，讓勞資雙方意見能反映出來。

黃維琛轉述，諮詢會上，委員們對於最低工資「應」參採指標是要選擇CPI指數年增率、行政院關注17項重要民生物資CPI年增率、還是主計總處全年預測值有所討論，但並沒有決定。

至於在最低工資「得」參採十項指標中，勞方委員提出，要將經濟成長率納入考量。勞方委員表示，如果是因為CPI上漲而調升最低工資，勞工不會太開心，但若是因為經濟成長而調升最低工資，勞工會比較開心，因為是分享勞動成果。

資方委員也表示，當前景氣看似不錯，但個別產業、行業差異很大，像AI相關產業火紅，但傳產仍在苦撐；住宿餐飲業薪資近期已有調漲，最低工資再調升，對該業勞動成本影響較大。

黃維琛表示，委員們對於第二份報告有較多期許，屆時將由學者針對應參採、得參採指標做組合變化，再綜合提出具體調幅建議，但最後調幅還是由審議委員拍板決議。

此外，勞動部今日也向勞資委員報告研究小組4月提出報告，結論指出，基本工資調升對物價上漲、失業率沒顯著影響，但與平均經常性薪資的提高有正相關。

他提及，有委員認為，近年基本工資月薪、時薪調幅相當，在工資計算上恐怕對勞工就業形態有影響，有勞工認為時薪更划算就會選擇時薪制工作，導致月薪制工作較不容易招募員工，希望能就這部分做更精進的研究；對於基本工資調整影響性也應針對各產業別做更細緻化分析，不該只考量整體產業，勞動部長何佩珊也當場解釋，將另起研究計畫執行。

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