中能風場首座風機開始發電 力拚今年如期完工併網

中能發電26日宣布，中能離岸風電計畫(中能風場)首座風機已於日前開始發電，標誌著風場向今年如期完工併網邁出堅實的一步，未來也將成為台灣史上首座提前併網且國產化比重最高的風場。

中能風場位於彰化外海，通過經濟部遴選獲配 300MW容量。風場由中鋼公司（2002）與哥本哈根基礎設施基金(CIP)共同開發，預計安裝31座Vestas V174-9.5MW離岸風力發電機。

風機運輸與安裝則由台船環海風電工程及Fred. Olsen Windcarrier承包。中能風場已完成近一半的風機安裝，並計畫在今年第3季完成所有離岸安裝工程。

中能發電董事長王錫欽表示，在股東中鋼公司與CIP、中能團隊及供應商伙伴的同心協力之下，陸續完成31座水下基礎製造與安裝，風機零組件的生產組裝及海上安裝，迄今也堪稱順利。

中能發電致力於如期完成風場建置，這除了是對合作伙伴與融資方的責任，更是對台灣能源轉型的承諾。

王錫欽說，許多具有全球市場的台灣企業，都已加入RE100的行列，需要大量綠電來維持國際競爭力，且台灣作為未來AI產業鏈的核心，隨著伺服器、半導體、資料中心等用電需求持續成長，期盼中能發電能儘速併網貢獻一己之力。

中能風場執行長Joris Hol表示，感謝所有合作伙伴和團隊的辛勤工作與貢獻，風場繼5月宣布完成首座風機安裝後，海事工程進展平順，並在上半年就達成開始發電的重要里程碑，不僅展示中能風場及合作團隊在計畫執行及技術方面的卓越能力，更增強於今年如期交付風場的信心。

CIP區域總裁許乃文表示，CIP非常榮幸能於2017年獲中鋼青睞成為中能風場股東，一路走來與中鋼合作無間、互信互賴，奠定了深厚的情誼。CIP深信中能風場能於今年第3季整場併網，成為台灣史上首座提前併網且國產化比重最高的風場。

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