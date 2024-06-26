快訊

日本一瓶難求！全聯新賣1飲料 釣出一票人喊讚：效果不錯

王柏傑「開她車酒駕」…謝欣穎受男友牽連首露面 還原情況：當天真的沒喝

卓榮泰核定2人事案！沈有忠任陸委會副主委、陳進廣掌退輔會副主委

人力銀行：今年平均月薪4.7萬年增5.4% 創10年新高

中央社／ 台北26日電
104人力銀行表示，2024年平均月薪為新台幣4.7萬元，年增幅度達5.4%，雙雙創下10年新高。聯合報系資料照片／記者曾學仁攝影
104人力銀行表示，2024年平均月薪為新台幣4.7萬元，年增幅度達5.4%，雙雙創下10年新高。聯合報系資料照片／記者曾學仁攝影

104人力銀行表示，2024年平均月薪為新台幣4.7萬元，年增幅度達5.4%，雙雙創下10年新高；不過仍有2/3產業月薪低於平均，顯示高薪者少、低薪者多的金字塔型結構，其中最高薪與最低薪產業的薪資差距可達57%。

最低工資審議會暨諮詢會聯席會議今天登場，被視為明年最低工資調整的前哨戰。104人力銀行今天發布新聞稿，從求職會員資料庫提供薪資大數據，分析各產業2024年的平均月薪及實質薪資增幅。

國發會發布4月景氣燈號轉向熱絡的黃紅燈，是睽違2年2個月以來首度亮出黃紅燈。104人力銀行行銷長張寶玲分析，景氣持續復甦，企業預期獲利提升，加上人才缺口已連續16個月突破百萬大關，企業留才攬才難度不低，更願意調薪鎖定好的人才。

觀察各產業2024年的平均月薪，人力銀行表示，高薪產業第1名為電腦及消費性電子製造業6萬元，其次為半導體業5.9萬元，鞋類紡織品製造業、投資理財業、軟體及網路業5.5萬元，並列第3。

薪水落後的產業方面，人力銀行表示，有社會福利服務業3.8萬元，婚紗攝影及美容美髮業與徵信及保全樓管業3.9萬元、不到4萬元；民生消費業包含餐飲、批發、零售、住宿服務、運動及旅遊休閒服務，平均月薪不到4.3萬元低於平均，小幅落後。

人力銀行進一步指出，63個產業中，月薪低於整體平均4.7萬元的產業有40個、占整體產業數的2/3，呈現高薪者少、低薪者多的「金字塔型」結構。最高薪的電腦及消費性電子製造業6萬元，比最低薪的社會福利服務業，高出2.2萬元，薪資差距可達57%，高薪產業薪資幾乎一人抵兩人。

至於通膨是否吃掉薪資成長，根據主計總處資料，2024年5月消費者物價指數107.39，與2023年5月指數105.04相比，物價上漲2.35%。人力銀行表示，扣除物價上漲後，今年實質薪資增幅3.12%；以金額計算，薪水增加1454元，相比前2年增幅不到1000元，逐步擺脫通膨吃掉薪資增幅的陰霾。

人力銀行 消費者物價指數 薪資

延伸閱讀

通膨持續升溫 澳洲央行跟今年降息說拜拜

諾貝爾經濟學獎16位得主聯署警告 川普執政將重燃通膨

Fed理事庫克樂觀通膨趨緩 或可降息但時點未明

薪資貧富差距驚人！ 2/3產業月薪低於平均月薪4.7萬元

相關新聞

童子賢：綠能核電合占發電比6成 是台灣能源黃金比例

和碩董事長童子賢今天出席國鼎論壇，談及台灣能源政策時表示，綠能有間歇性發電缺點，應攜手核能，各占台灣發電比例30%，讓不...

人力銀行：今年平均月薪4.7萬年增5.4% 創10年新高

104人力銀行表示，2024年平均月薪為新台幣4.7萬元，年增幅度達5.4%，雙雙創下10年新高；不過仍有2/3產業月薪...

物價升溫再飆破警戒線 「貪婪式通膨」大毒瘤多可怕？

5月消費者物價指數（CPI）年增率再攀升，衝破通膨警戒線，為何通膨降溫速度這麼慢？更令許多民眾不滿的是，蛋價已明顯回落，為什麼早餐店加蛋一顆仍要15元、甚至20元。近來就連蛋商公會都看不下去，呼籲餐飲業「該降就降，一顆還賣20元確實過分」。但，物價只漲不降的「貪婪通膨」又豈止蛋價一樁，面對這顆大毒瘤，政府何時才能真正苦民所苦？

上半年總經報告2／服務業商品銷售不算好 國旅平淡出國熱爆

主計總處5月底上修今年民間消費實質成長到2.77%，名目成長率4.72%，主計總處綜合統計處長蔡鈺泰說，呈溫和成長。可是民間很多業者感受不同，覺得生意不太好。

國營企業人才荒 立委：加強產學合作

未來五年，四大國營企業（台電、中油、台糖、台水）將出現6700人的缺口，報考人數又逐漸下降！國民黨立委呂玉玲26日於立法院質詢表示，未來如何因應？經濟部常務次長連錦漳回應說，四大公司都有在與鄰近的學校進行產學合作。民進黨林岱樺則呼籲，產學合作的重點應該是在於培育在地人才與留用員工。

不只發展高科技 卓榮泰：會特別照顧中小微企業

中小企業協會今舉辦國家磐石關懷獎章贈獎典禮，行政院長卓榮泰致詞時表示，行政院即將在下個月籌辦全國經濟發展委員會，更強力推...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。