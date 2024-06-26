人力銀行：今年平均月薪4.7萬年增5.4% 創10年新高

104人力銀行表示，2024年平均月薪為新台幣4.7萬元，年增幅度達5.4%，雙雙創下10年新高；不過仍有2/3產業月薪低於平均，顯示高薪者少、低薪者多的金字塔型結構，其中最高薪與最低薪產業的薪資差距可達57%。

最低工資審議會暨諮詢會聯席會議今天登場，被視為明年最低工資調整的前哨戰。104人力銀行今天發布新聞稿，從求職會員資料庫提供薪資大數據，分析各產業2024年的平均月薪及實質薪資增幅。

國發會發布4月景氣燈號轉向熱絡的黃紅燈，是睽違2年2個月以來首度亮出黃紅燈。104人力銀行行銷長張寶玲分析，景氣持續復甦，企業預期獲利提升，加上人才缺口已連續16個月突破百萬大關，企業留才攬才難度不低，更願意調薪鎖定好的人才。

觀察各產業2024年的平均月薪，人力銀行表示，高薪產業第1名為電腦及消費性電子製造業6萬元，其次為半導體業5.9萬元，鞋類紡織品製造業、投資理財業、軟體及網路業5.5萬元，並列第3。

薪水落後的產業方面，人力銀行表示，有社會福利服務業3.8萬元，婚紗攝影及美容美髮業與徵信及保全樓管業3.9萬元、不到4萬元；民生消費業包含餐飲、批發、零售、住宿服務、運動及旅遊休閒服務，平均月薪不到4.3萬元低於平均，小幅落後。

人力銀行進一步指出，63個產業中，月薪低於整體平均4.7萬元的產業有40個、占整體產業數的2/3，呈現高薪者少、低薪者多的「金字塔型」結構。最高薪的電腦及消費性電子製造業6萬元，比最低薪的社會福利服務業，高出2.2萬元，薪資差距可達57%，高薪產業薪資幾乎一人抵兩人。

至於通膨是否吃掉薪資成長，根據主計總處資料，2024年5月消費者物價指數107.39，與2023年5月指數105.04相比，物價上漲2.35%。人力銀行表示，扣除物價上漲後，今年實質薪資增幅3.12%；以金額計算，薪水增加1454元，相比前2年增幅不到1000元，逐步擺脫通膨吃掉薪資增幅的陰霾。

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