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童子賢：綠能核電合占發電比6成 是台灣能源黃金比例

中央社／ 台北26日電
「2024國鼎論壇」重塑或取代？人工智慧時代的科技與人文省思，下午在台北國際會議中心舉行，台灣玉山科技協會理事長童子賢（圖）出席致詞。聯合報系記者曾學仁／攝影
「2024國鼎論壇」重塑或取代？人工智慧時代的科技與人文省思，下午在台北國際會議中心舉行，台灣玉山科技協會理事長童子賢（圖）出席致詞。聯合報系記者曾學仁／攝影

和碩董事長童子賢今天出席國鼎論壇，談及台灣能源政策時表示，綠能有間歇性發電缺點，應攜手核能，各占台灣發電比例30%，讓不排碳發電合計達到60%，這是台灣能源的黃金比例，可以追上先進國家水準。

總統賴清德日前宣布在總統府設立「國家氣候變遷對策委員會」，由和碩董事長童子賢擔任副召集人。

童子賢今天下午出席國鼎論壇時接受媒體採訪指出，去年COP28聯合國氣候峰會放榜，台灣減碳成績在全球排名倒數第7，比前屆的倒數第11名更差。台灣排碳率居高不下，「卻老是自我感覺良好」，宣稱自己是績優生，但明明就是「吊車尾」，他形容這是「台灣集體處在夢遊狀態」。

童子賢直言，台灣能源政策不能改變的原因，無非是原來的「非核家園」口號卡住了，「為了要適應那個口號，就一切東西都要卡來卡去」。

童子賢說，他並非突然改變立場，而是讀了很多年的資料，10年前就隱隱約約感覺不對勁，到了4年前台灣風力發電和太陽能發電的統計數字才有比較初步規模供他判斷，過去一年半以來他很肯定認為，綠能應該要攜手核能。

童子賢說，他希望台灣的綠能跟核能能夠各占30%，加總起來就有60%是不排碳發電，「台灣就對國際社會有一個體面的、尊榮的、頂天立地的交代」。

童子賢解釋，太陽能發電現在占台灣發電比例4.6%，風力發電占2.2%，也就是綠能發電合計占6.8%（未計入水力發電），他鼓勵綠能發電可以再成長4到5倍，然而當綠能發電占比提升到30%或40%時，台灣的環境就無法承受。

他提出台電公布的數據，太陽能發電效率只有9%到14%，而且半夜沒有太陽，冬天太陽也比較弱，如果要滿足2030年的台灣耗電量，需要12個台北市面積土地用於太陽能發電，台灣沒有那麼多土地，除非摧毀農業都裝上太陽能板；風力發電也是間歇性，夏天最熱的傍晚保證沒有風。

童子賢說，他不是在指責綠能一定破壞土地，而是如果繼續擴大綠能，需謹慎避免破壞海洋與農田的生態。他曾提出能源黃金比例，包括3成綠能加上3成核電，剩下4成不得已使用火力發電，也可能隨著氫能進步而取代火力發電。

童子賢強調，就像手機技術會進步，核能一樣有很多新一代技術，使用空間更小、發電能量更高，也因為新的材料科學和新的感應器充分利用，可以讓核能達到更安全情況。

童子賢指出，台灣本來可以大舉進步，就是因為把核能廢掉，而綠能又追不上原來設定的目標。他希望談論能源政策時，政治味道越淡越好，中性看待產業需求和民生需求，在相關項目上到底要花多少錢、採用什麼政策。但很不幸，能源產業在台灣沒有民營化，到現在政府還握在手裡，包括台電與中油，民間沒有表現的餘地。

太陽能發電 核電 童子賢 綠能

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