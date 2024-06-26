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國營企業人才荒 立委：加強產學合作

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

未來五年，四大國營企業（台電、中油、台糖、台水）將出現6700人的缺口，報考人數又逐漸下降！國民黨立委呂玉玲26日於立法院質詢表示，未來如何因應？經濟部常務次長連錦漳回應說，四大公司都有在與鄰近的學校進行產學合作。民進黨林岱樺則呼籲，產學合作的重點應該是在於培育在地人才與留用員工。

國營企業面臨人才荒

林岱樺指出，未來3至5年內將出現高達5000至7000人的退休人力缺口，對未來國營事業的營運恐產生重大影響，加上出生數下降、年輕人力供給短缺，政府應全面因應國營事業人才斷層的危機。

呂玉玲也說，國營企業人力缺口逐漸擴大，報考人數又逐漸下降，這個問題該如何處理？

連錦漳表示，除了主要透過招聘，四大公司都有在與鄰近的學校進行產學合作，還要加上約聘的部分。

產學合作是解方

呂玉玲追問，招考人數持續減少，是否出現錄取率被迫提高，員工素質下降的疑慮？台電總經理王耀庭回應，目前用人數量持續增加，也有調高新進員工的薪水，雖然薪資與環境比不上民間大規模公司，但也都會提供宿舍。

林岱樺建議，政府應加速推動國營事業自動化及智慧化轉型，減少人力需求；同時持續擴大與在地高中職的產學合作培育計畫，讓更多年輕學子進入國營事業就業；也要評估回聘退休人員擔任師傅，以師徒制方式帶領新進員工。

她強調，產學合作的重點應該是在於培育在地人才與留用，連結在地資源深耕基層培訓及專業教育，只有及時補充人力，國營事業才能持續提供優質的公共服務。

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台電 林岱樺 產學合作

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