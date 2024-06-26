不只發展高科技 卓榮泰：會特別照顧中小微企業

中小企業協會今舉辦國家磐石關懷獎章贈獎典禮，行政院長卓榮泰致詞時表示，行政院即將在下個月籌辦全國經濟發展委員會，更強力推動未來國家經濟發展，而發展過程中不只會重視高科技產業，也會特別照顧到中小微企業，「國家的經濟發展是繁榮指標，公平分配才是文明象徵。」

卓榮泰表示，中小企業是台灣護國群山，也是推動國家往前走的力量，因此發展再多高科技產業，都不會忘記過去為台灣打下經濟基石的業者，也始終相信，只有中小企業好，台灣經濟才會真的好；中小企業穩，人民生活才會真正安穩。

卓榮泰也說，過去一段時間台灣政局比較波瀾洶湧，但該過去也要過去，未來兩個月，會用行動101的方式，向人民展現行動內閣最有感的政策推動，不僅經濟要發展，跟世界接軌，還會提出未來四到八年國家發展的目標，而除了政府努力外，也需要民間的強力合作，扮演火車頭。

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