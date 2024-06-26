公平會：科技巨擘對世界經濟影響無法忽視

公平會舉辦國際研討會今天落幕，公平會主委李鎂表示，數位轉型已是時代潮流，任何國家都無法忽視科技巨擘對世界經濟的影響，身為競爭法主管機關，更應持續關注數位經濟可能伴生的風險，妥為因應。

公平會主辦「2024台灣競爭政策及競爭法國際研討會」於6月25日及26日舉行，今年為第9屆，並以「創新競爭與永續發展」為會議主軸，針對數位競爭、永續性及消費者保護3大議題進行研討，共有來自各國重要官員以及產官學界逾200人參與。

李鎂25日於開幕致詞時表示，台灣能夠站在全球創新的前端，關鍵是擁有完善法律制度，能夠為不同產業提供創新、進步的空間，並在經濟成長、確保市場競爭以及消費者福利間取得平衡；但也期待透過這次研討會，探討在動態經濟格局當中，如何促進創新、追求永續同時落實競爭法。

經過為期2日的討論與交換意見，李鎂今天在閉幕致詞時指出，在數位轉型和永續發展的時代潮流下，任何國家都無法忽視科技巨擘及永續浪潮對於世界經濟的影響，身為競爭法主管機關，更是需要持續關注數位經濟及永續發展的趨勢與可能伴生的風險，才能事先提出妥適的政策或因應之道，維護健康的市場競爭秩序。

公平會今天發布新聞稿指出，今年國際研討會邀請多位重量級貴賓，除了OECD競爭委員會主席詹尼（Frédéric Jenny）、法國競爭委員會主任委員Benoît Cœuré、美國聯邦交易委員會前主委、現任美國喬治華盛頓大學法學院教授William Evan Kovacic等競爭法領域的知名人物，菲律賓競爭委員會主委Michael G. Aguinaldo、加拿大競爭局副局長AnthonyDurocher、美國聯邦交易委員會委員AndrewFerguson、新加坡競爭及消費者委員會執行長高明新（Alvin Koh）也受邀與會。

另外，也有來自歐盟、德國、紐西蘭、日本、韓國等國家的高階官員共襄盛舉。

公平會表示，研討會主題涵蓋競爭在數位創新市場中的作用、永續性以及競爭與消費者保護之間的關係，並邀請國際組織及競爭法主管機關的代表分享各自的執法成果，這些經驗與意見交換，有利於競爭主管機關持續蓄積執法量能。

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