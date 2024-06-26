亞翔股東會／通過每股配發9元現金股利 今年展望樂觀

亞翔（6139）26日舉行股東常會，順利通過各項議案及董事全面改選作業，承認配發9元現金股利的盈餘分配案。

無塵室與機電工程暨公共工程大廠亞翔受惠於半導體及公共工程大單滿手，推升在手訂單站上1,291億元的新高，確立今明年營運持續升溫。

亞翔董事長姚祖驤在「致股東報告書」中明白揭露，雖然2024年總體經濟尚存若干風險，但樂觀認為亞翔依托主流產業的持續成長，集團業務在可預見的未來將持續穩健成長。呼應總經理蔣曉麟在法說會指出，今年營收及獲利可望較去年成長、及挑戰史上新高紀錄，明年股利值得期待。

亞翔去年稅後純益達28.89億元，交出年大增189%的史上新高的漂亮成績單；每股稅後純益12.81元，為史上次高。

亞翔今年首季合併營收189.75億元，季減21.2%，年增130.8%，僅次於去年第4季的歷史單季新高，為史上單季次高紀錄。毛利率9.68%，分別季增2.15及年增0.77個百分點。稅後純益9.31億元，季減16.8%，年大增172.5%；每股稅後純益4.1元。包括單季合併營收、稅後純益及EPS均刷新史上同期新高。

亞翔截至首季累計已訂未交的在手訂單高達1,291.62億元，續創歷史新高，其中台灣占74%，中國大陸約11%、東協為15%。