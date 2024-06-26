經濟部長郭智輝：2040年人力缺口高達50萬人
經濟部長郭智輝率企業訪美，25日在華盛頓舉行華文媒體記者會時指出，初步盤點台灣至2024年人力缺口40、50萬人跑不掉，政府將檢視並鬆相關法規，包括移民政策及所得稅法，以利引進人才，且除了希望外企來台投資時自國外帶進入才外，也將招攬國外優秀大學生來台就讀，畢業後為台灣企業工作。
郭智輝日前已提出草船借箭概念，並以輝達來台投資需要招募1000名工程師為例，他希望是從海外引進500名工程師，加上台灣500名工程師的模式。郭智輝近期率團赴美參加「選擇美國投資高峰會」時，又再度倡議海外攬才計畫。
50萬人才需求除了高階製造業外，也包含服務業，郭智輝表示，台灣產業70％為服務業，服務業無法全部以科技取代，需要有人做為介面，要從國外引進人力，同時要為台灣產業培養未來的工作同仁，也要從海外招生，包括優秀的高中畢業生及大學生來台灣念大學或研究所，「加總起來，2040年止大概4、50萬人跑不掉，我是這猜測的，還沒統計出來」。
全球都在搶人才，但台灣有優勢，郭智輝說，特別是在半導體、AI、醫學、生技等，台灣有領先優勢，有利於與人才共同研究與合作，外國人才來台灣，馬上可以跟一群一樣優秀的人才，分享經驗共同成長。
郭智輝也想跟美國優秀的大學合作，請他們來台灣設campus，不只台灣人可以念，亞洲的孩子也可以來此就學，在台灣念2年、在美國念2年，來台就學的外留學生可以由企業提供獎學金，畢業後為台灣企業服務。
郭智輝此行已拜會過美國國務院、商務部，以及財政部，促請美國各界支持「台灣避免雙重課稅協定」（ADTA），他說這是此行重要議題之一，他有信心不論哪一黨贏得大選，ADTA在國會都會獲得通過。
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