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鄭文隆：海軍原型艦成系列艦是台船轉虧為盈機會

中央社／ 高雄26日電

台船今天召開股東會，董事長鄭文隆表示，台船所造潛艦都是原型艦，前幾年是打底階段較辛苦，海軍計畫將原型艦發展成系列艦，這會是台船的機會。

股東會上不少股東詢問潛艦國造進度，以及台船何時能夠轉虧為盈。鄭文隆說，潛艦國造進度穩健，有很多人在問為何有些造船廠賺錢，但台船賠錢，主要是因為除了台船外，其他造船公司承接的海軍潛艦是系列艦，也就是量產的；但台船這幾年投入的原型艦花費非常多人力、技術，比較辛苦。

鄭文隆說，台船在民國96年至98年很賺錢，當時就是有光華6號飛彈快艇計畫，那時台船一次就要造30艘，當然賺錢；「海軍有計畫要把台船造的原型艦發展成系列艦，只是時程較慢，但公司多角化經營已有成效。」

前海軍顧問郭璽今天也以股東身分出席會議，他發言時表示，鄭文隆經營無方讓台船年年虧損，損害股東權益，應下台讓專業經理人接管。郭璽更公開指出，鄭文隆因私德問題才會讓台船無法賺錢。

鄭文隆回應，他在2007年至2010年擔任董事長時，3年為台船賺了新台幣120幾億元，近年全世界造船業都面臨虧損，郭璽的說法有失公允。他也強調，潛艦後續進度已密集規劃中，將遵照國家政策，以國家為最大利益，絕不會讓軍火商介入，從中獲取利益。

郭璽於股東會開始前在大禮堂外開記者會，他出示陳情書表示，要把陳情書給總統賴清德，鄭文隆接任董事長後，台船從民國105年起每年虧損，8年來已虧損3.5個資本額，鄭文隆應知所進退，下台負責。

郭璽以「下三濫、不要臉」形容鄭文隆，他說，鄭文隆與台船子公司台蝕公司總經理陳秋妏有不正當男女關係，還讓陳秋妏掌握台船大小採購與人事權，根本是台船地下董事長。

對此，台船副總經理、發言人周志明出面說明，2016年時期全球商船市場不佳，這幾年又有疫情、通膨等因素，讓台船在商船這部分虧損，已近5、6年沒有承攬大型商船，台船近年在國艦國造、離岸風電上努力，在商船基礎上朝多角化經營。針對郭璽對台船、鄭文隆的不實言論，公司已委請律師將正式提告。

陳秋妏隨後也抵達股東會，進入會場前接受媒體聯訪，她說自己就是近日郭璽不斷提到的人，她要嚴正澄清自己的清白，「我是3個孩子的媽媽，現在也做阿嬤了」，郭璽的誹謗已嚴重影響她的生活，她已委請律師提告。隨後她步入會場，會中公開發言表示，自己兢兢業業經營公司，呼籲相關單位應徹查潛艦爭議是否有人不當得利。

台船 潛艦 股東會

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