能源溫室氣體難減 彭啓明：加速發展綠能、新科技
環境部昨天公布最新國家溫室氣體排放清冊，在能源部門排放仍然占總排放量的9成。環境部長彭啓明表示，現在要達到預設減量目標「非常困難」，需要加速發展綠能並期待新科技。
環境部昨天發布最新「國家溫室氣體排放清冊（2024年版）」。統計結果顯示，2022年國內總溫室氣體排放量285.97百萬公噸，淨溫室氣體排放量264.13百萬公噸，相較2021年減少4.07%，較基準年2005年減少1.77%。
就部門別而言，2022年溫室氣體排放量，能源部門為25萬9849千公噸，占總排放量的90.87%；工業製程及產品使用部門為2萬0240千公噸，占7.08%；農業部門為3178千公噸，占1.11%；廢棄物部門為2700千公噸，占0.94%。
而土地利用、土地利用變化及林業部門則是移除溫室氣體，2022年移除量約為2萬1834千公噸，占總排放量7.64%。
進一步觀察，能源部門2022年排放總量25萬9849千公噸，較基準年（2005年）24萬9792公噸增加1萬餘千公噸，也是增量的最大宗。
環境部長彭啓明今天出席地方氣候培力調適會議，會後接受媒體聯訪時表示，COVID-19疫情期間台灣經濟成長，但碳排較其他國家少，是一個好的現象；但他也坦言，淨零轉型的驅動還沒有全面展開。
彭啓明說，就目前看來，距離2025、2030的目標仍有一段不小的差距，是非常難達到的目標，雖然就目前的能源路徑還沒有很好的方法，但還是必須要努力。
彭啓明說，他作為環境部長會遵守環境基本法非核家園，是否使用核能仍然要全民有共識、核廢料處理要有解決方案等；現在綠能發展要加快，未來新科技若有好的方法，如氫能，就必須調整。
根據國家溫室氣體減量目標規劃，第二期（2021-2025年）目標較基準年減少10%；第三期（2026-2030年）則較基準年減少25%至28%。
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