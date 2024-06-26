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莊翠雲：今年稅收可達成預算目標 已提前還債1158億

中央社／ 台北26日電

立委質詢關切今年稅收情況，財政部長莊翠雲今天表示，今年稅收可以達成預算目標，預估實徵數可望超出預算數，將優先用於還債；截至目前為止，今年度債務還本新台幣1150億元已經提前還完，並增加還債8億元，總計已還債1158億元。

立法院財政委員會今天審查所得稅法部分條文修正草案。莊翠雲列席，並備質詢。

國民黨立委賴士葆質詢時關切今年稅收情況，他估計今年會超徵約2000億元。莊翠雲說，立委估計樂觀，但財政部也希望稅收好，因為稅收好代表經濟成長。

莊翠雲指出，今年1至5月稅收1兆3263億元、較去年同期增加861億元；今年稅收可以達成預算目標，「沒有問題」，實徵數可望超出預算數，但是數額要等到下半年才會比較明朗。

民進黨立委賴惠員質詢，5月報稅已結束，今年所得稅稅收是否合財政部預期。莊翠雲答覆，綜所稅的收入有增加，達成預算數；營所稅則與預估很接近。

國民黨立委顏寬恒質詢，今年超徵稅收將作何使用。莊翠雲表示，如果今年的稅收比預算數增加，基於維持財政穩健，會減少舉債，增加還債。她指出，截至目前為止，今年度債務還本新台幣1150億元已經提前還完，並增加還債8億元，總計已還債1158億元，如此也可以減少債息的支出。

根據財政部6月12日發布統計，累計今年1至5月稅收1兆3263億元、較去年同期增加861億元，以證交稅增加507億元、綜所稅增303億元、營業稅增286億元較多，但營所稅年減447億元，主因上市櫃公司去年獲利下滑，結算申報自繳稅款減少。

台幣 國民黨 莊翠雲

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