郭智輝：草船借箭吸引人才 估至2040年約50萬人

經濟部長郭智輝25日在華府指出，政府將檢討鬆綁移民、所得稅法等規定，以利吸引國外的人才，盼外商來台投資同時帶工程師進來，並將在海外招聘優秀的大學生來台唸書、就業。他預估至2040年需吸引40萬至50萬的人才。

郭智輝日前率團赴美參加「選擇美國投資高峰會」（Select USA Investment Summit），25日在華府召開華文媒體記者會。對於他一再倡議的「草船借箭」國外招才計畫，他說，至2040年約需40萬至50萬的國外人才投入國內的高階製造業，實際的數字仍待統計。

郭智輝說，「草船借箭」計畫有兩個招才的方向，一是台灣企業到其他國家設廠，例如美國，同時吸引美國優秀的高中畢業生或大學生到台灣唸書，學習台灣的文化，畢業後在台灣的企業服務3年至5年，再派回美國，這是「草船借箭」的典型模式。

他說，第二個模式是要求有意到台灣成立數據中心的大型企業，來台灣投資的同時帶進工程師，加入台灣的研究團隊，彼此成長，讓台灣成為國際研發的重點。

郭智輝說，行政院正在進行相關作業，檢討鬆綁移民法規及所得稅法。台灣在半導體產業、醫學、生技業都具領先地位，國外人才到台灣可以馬上跟一群優秀的人一起做研究。

郭智輝表示，在華府期間已拜會國務院、商務部、財政部等單位，向他們說明美台避免雙重課稅法案對台灣的重要性，也會有利台灣的中小企業到美國投資，希望儘速通過立法。

避免雙重課稅法案在參議院等待審議，郭智輝說，美方對通過立法的態度樂觀。

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