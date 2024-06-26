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人、屋雙老 全國65歲以上長者三年多出32萬人、逾55萬住公寓

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
國內於2018年起正式進入「高齡社會」，惟據內政部數據顯示，全國65歲以上人口大增，且其中居住於公寓的高齡人口，截至2023年6月底為止，也達55餘萬人，顯示台灣已呈現人口與屋況「雙老」情況。
國內於2018年起正式進入「高齡社會」，惟據內政部數據顯示，全國65歲以上人口大增，且其中居住於公寓的高齡人口，截至2023年6月底為止，也達55餘萬人，顯示台灣已呈現人口與屋況「雙老」情況。

國內於2018年起正式進入「高齡社會」，惟據內政部數據顯示，全國65歲以上人口大增，且其中居住於公寓的高齡人口，截至2023年6月底為止，也達55餘萬人。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，人口與屋況「雙老」趨勢刻不容緩，未來公寓增建電梯、老屋翻新議題，將成為另一房市焦點。

據內政部統計，截至2023年6月底，全國65歲以上人口達418萬8,314人，占總人口數約達17.9%，與2021年同期相比，成長32萬6,847人。

徐佳馨指出，台灣於2018年3月底起正式邁入高齡社會，65歲以上人口數不斷增加，根據國發會統計，預計2025年起，全國65歲以上人口占比將突破20%大關，我國將正式進入「超高齡化社會」。

徐佳馨強調，全國不僅人口高齡化，屋齡結構也持續老化，高齡者居住議題，將成為政府刻不容緩的議題。

據內政部資料，全國65歲以上人口中，截至2023年6月底，共有約13.2%長者居住於無電梯公寓，換算約達55萬2,857人，相較2021年增加5萬8,590人。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，隨著屋況、人口「雙老」趨勢難緩解，未來翻新老舊建築翻新、公寓加裝電梯等議題，勢必成為關注焦點。

賴志昶指出，台灣人口結構高齡化趨勢，對房地產市場已帶來深遠影響，因應銀髮族群的居住需求上升，未來增設無障礙設施、應用智慧居家技術的「銀髮住宅」，將吸引更多開發商投資興建，或將成為另一個房市熱點之一。

賴志昶表示，除了硬體部分的更新，對於銀髮族群更細緻的物業管理與長照、醫療需求，更需要政府主導與民眾積極參與，以協助高齡人口安老。

內政部 高齡化

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