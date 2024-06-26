影／新青安是否踩煞車？莊翠雲：政院會有政策決定再對外說明

立委憂心新青安成炒房原因，更憂成為大投機時代，財政部長莊翠雲上午在立法院答詢時回應，新青安的立意還是要幫助年輕人購屋，總價在1500萬元，占比達到78%。

對於新青安人頭戶和轉租的問題，公股已經貸前徵審和貸後管理，也要求新貸戶必須簽切結書。至於新青安是否會踩煞車，莊翠雲表示各部會盤點後，行政院會有政策性決定，到時會再對外說明。

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