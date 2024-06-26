推動台美避免雙重課稅 財長：持續溝通
立委關心推動台美避免雙重課稅協定（ADTA）進展，期盼美方盡快通過。財政部長莊翠雲今天表示，今年遇到美國大選，但台灣繼續溝通，對本屆美國國會並沒有放棄努力，「我們的努力並沒有停止」。
立法院財政委員會今天審查所得稅法部分條文修正草案，莊翠雲列席，並備質詢。
國民黨立委林德福質詢，台美租稅協定推動時程涉及台灣產業競爭力，他關切在美國這屆國會改選前有沒有機會通過。
莊翠雲指出，美國國會兩黨國會議員對於ADTA並沒有不同意見，只是對於同樣包裹在內的美國國內稅法有不同意見；今年遇到美國大選，但台灣繼續溝通，對本屆美國國會並沒有放棄努力。
莊翠雲表示，財政部與對方財政部都有做技術性討論，未來可以更順利的推動；美國國會的部分，駐美代表處與經濟部也都一直努力。
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