經長郭智輝訪美國務院 就台美經濟繁榮夥伴對話交換意見

經濟部郭智輝部長現率領企業領袖團訪美，除參加SelectUSA新創競賽外，與國務院高層就今年台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）討論方向交換意見。

郭智輝在華文媒體記者會上坦言，他這次拜會了美國財政部、國務院、商務部等單位。但會談內容不宜透露。他表示，他此行重點是呼籲美國盡快完成台美避免雙重課稅協定（ADTA）的相關立法，也拜會能夠支持該法案盡快通過的單位及人士。

媒體詢問他美方態度如何？會受美國大選影響？樂觀嗎？郭智輝表示，「應該樂觀吧」，他並說，美國大選後，法案就會通過，不論那一黨當選都會支持。

在場官員則補充，台美避免雙重課稅協定（ADTA）現已在美國參議院，現兩黨都支持，惟台美避免雙重課稅協定（ADTA）包在美國家庭稅法的大案，裡頭包含很多項目，比較複雜，現難以預期何時通過。

郭智輝表示，這次訪美邀請涵蓋半導體及上游材料、ICT、航太等產業企業領袖，一起拜會美國行政部門等，透過企業領袖親身經驗，向美國各界分享其等海外布局的考量，促請美國各界支持「臺美避免雙重課稅協定」（ADTA）儘速完成立法，並傳達我業者期盼美國擴大延長晶片法租稅抵減優惠之訴求。

經濟部表示，郭智輝也藉此次訪美機會，與國務院高層就今年臺美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）討論方向交換意見。之後郭智輝於訪問華府結束後，將接續訪問矽谷地區，拜訪重要美商，鼓勵業者來台擴大投資，並瞭解業者需求，以利政府營造更有利的經商環境。

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