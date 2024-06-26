中國車商可來台設汽車組裝廠？經部：有國產化比例要求
歐美紛紛祭出加徵關稅措施阻擋中國大陸電動車低價傾銷，中國電動車目前雖然無法整車進口到台灣，但零件可以進口，是否進口零件後再組裝成汽車在台銷售？經濟部常務次長連錦漳26日表示，來台組裝必配合一定比例以上的國產零組件，且比例逐年提高，因此評估影響有限。
連錦漳16日出席立法院經濟委員會，專題報告「經濟部面對國營事業未來十年人力嚴重斷層之因應作為」，會前受訪時回應中國車商為迴避歐美關稅戰，擬赴各國市場就近設廠的議題。
中國低價向各國傾銷電動車，歐美對中國電動車加徵關稅，加拿大也將跟進。連錦漳指出，法令規定，中國車無法以整車的形式進口到台灣，只有零組件可以，但進口零件來台組裝一定要配合國產化，初期會要求5％至10％，第二年或第三年會要求提高到15％至20％，對於零組件國產化會嚴格要求。
即使是設組裝廠，也要達到一定的市場規模才會引進，連錦漳表示，新車銷售量要能達到一定的數量它才會進來，一般是1個月要能賣1千輛，1年就是1萬2千輛，如果市場無法達到此規模，就不會引進。
連錦漳表示，外界比較關心的是是否影響到國內汽車零組件廠商的生計，新車來台雖然會有競爭，但也會帶來活水，互相刺激互相競爭，可促使國內零組件廠提升競爭力，除了要求搭配國產化外，經濟部也有補助計畫來帶動國內汽車零組件廠商的競爭力，協助提升技術及品質。
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