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郭智輝率團訪美 促美各界支持台美避免雙重課稅協定

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部長郭智輝上任首次率團訪美。圖／聯合報系資料照片
經濟部長郭智輝上任首次率團訪美。圖／聯合報系資料照片

經濟部長郭智輝率領團訪美，除了參加SelectUSA外，也會晤美國行政部門、重要公協會與業者及國會議員，呼籲支持「台美避免雙重課稅協定」（ADTA）儘快完成立法。

郭智輝表示，這次邀請涵蓋半導體及上游材料、ICT、航太等產業企業領袖，一起拜會美國行政部門等，透過企業領袖親身經驗，向美國各界分享其等海外布局的考量，促請美國各界支持ADTA儘速完成立法，並傳達產業期盼美國擴大延長晶片法租稅抵減優惠。

經濟部指出，美國是台灣海外布局重要據點，台灣代表團這次除了是SelectUSA最重要代表團之一外，在SelectUSA新創競賽中，台灣更是亞洲唯一有業者進入決賽的國家。

郭智輝藉此機會向美方傳達政府將透過「境外關內」以大帶小在美國建立強韌供應鏈及擴大台美合作領域的新政策。經濟部表示，供應鏈到海外布局可以掌握商機，貼近主要客戶，但對外布局時，不能增加太多成本，所以需要與當地國合作，一同協助業者。

另外，郭智輝也藉此次訪美機會，與國務院高層就今年台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）討論方向交換意見，郭智輝於訪問華府結束後，將訪問矽谷地區，拜訪重要美商，鼓勵業者來台擴大投資，並了解業者需求，以利政府營造更有利的經商環境。

布局 經濟部 美國

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