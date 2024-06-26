基本工資調漲憂喜參半 上班族擔心引發三大負面效應

基本工資諮詢會今（26）日登場，而站在勞方的角度，上班族又是如何看待基本工資調漲呢？根據1111人力銀行調查指出，有82.7%上班族認同調高基本工資，認為有助於保障弱勢勞工及打工族，但同時卻也擔心引發負面效應，包括物價調漲生活成本墊高72.9%、人事成本增加而排擠加薪機會51.3%，以及企業逾缺不補造成工作量增加44.6%。

前總統蔡英文就任八年期間，基本工資年年調漲，月薪由20,008元調漲到27,470元，落實照顧勞工的承諾，而新任總統賴清德自520上任以來剛好屆滿一個月，面對今日登場的，勞團的大聲疾呼以及工商界大老的紛紛喊話，各界無不矚目賴總統任內的首場基本工資諮詢會，究竟該怎麼調？要調多少？

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，「最低工資法」規定，最低工資審議會由勞、資、政、學四方委員代表組成，納入參採指標包括：消費者物價指數年增率（CPI）、勞工平均薪資年增率、國家經濟發展狀況、國民所得及平均每人所得、家庭收支狀況等，藉由社會對話機制，共同擬定具有共識的最低工資調整方案，以避免勞資雙方隔空喊話無法交集。不過，面對即將召開的基本工資諮詢會，已有企業團體表態，擔心基本工資調漲後，勞健保跟著調升，導致勞動成本增加，中小企業負擔愈加吃重，恐引發另一波失業潮。

此外，曾仲葳還提到，主計總處大幅上修今年經濟成長率為3.94%，創下近三年最佳，估計國發會5月景氣燈號將再亮出今年第二顆黃紅燈，整體經濟表現看好；不過CPI預測值為2.07%，連續三年超過2%的通膨警戒線，景氣看似升溫中，但實際情況卻不如表面看起來那麼樂觀。

曾仲葳指出，受到進出口值、台股走勢以及近期市場表現，經濟成長的果實多半集中在科技業和金融業，而任職於其他產業的上班族，卻未享受到經濟成長帶來的好處，反而因為基本工資調漲造成通膨效應緊縮荷包了。

根據1111人力銀行「理財現況調查」指出，上班族自評經濟狀況，認為壓力很大勉強打平38.5%、入不敷出12.5%、身有負債18.3%；僅有26.9%感到生活有餘裕，以及3.8%財富自由，說明物價節節攀升，多數上班族要維持生活品質已屬不易，對於入不敷出以及必須還債的人來說壓力更大了。

曾仲葳表示，肯定政府調漲基本工資照顧基層勞工的用心，但是對於更多「領著略高於基本工資但又薪水上不去」的小資族而言，眼前的困境是來自於薪資停滯及通貨膨脹的雙面夾殺，因此，期盼新政府大破大立，立法規範獲利企業必須提撥年度盈餘的一定比例，用來幫員工加薪，透過民間由下而上的氛圍，讓「薪資逐年調升」成為幸福企業的營運指標，才能逐漸走出國內薪資長期停滯的窘境。

想進入幸福企業遇見佛心老闆嗎？1111人力銀行為全台上班族提供幸福求職指標，【2024幸福企業】( https://happiness.1111.com.tw/ )票選今年邁入第五屆，吸引近4000家企業角逐，歡迎各公司行號共襄盛舉踴躍報名，時間到7月中旬截止，今年報名類別分為11類分別是：一般生活服務、休閒娛樂服務、餐飲服務、飯店旅宿、大傳教育社福、金融管顧、科技/能源研發、生技醫療、製造業、貿易流通、營造建築。線上投票已經起跑，歡迎上班族熱情響應投票，還有機會周一到周五天天抽中500元現金。

商品推薦