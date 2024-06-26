勞動部：開放印度移工以製造業為主 初期不超過千人

立法院今天審查台灣印度移工MOU，勞動部長何佩珊今天在立法院備詢時表示，引進模式將採直聘及仲介雙軌並行，以製造業為主，初期將採小規模試辦，引進人數不會超過1000人，目前也沒有確切時程，大概要1年多後才看得到。

立法院社會福利及衛生環境、外交及國防委員會今天聯席審查台灣與印度簽署勞務合作備忘錄（MOU），朝野立委關注台灣開放印度移工的人數及產業別，以及後續配套作業。

勞動部勞動力發展署署長蔡孟良報告指出，台印MOU未來推動有4大重點，第一是初期將採小規模試辦方式引進；第二是優先推動直聘並評選優質仲介受託引進；第三是確保印度移工不影響國內安定；第四是協助印度移工能適應語言宗教文化。

民眾黨立委陳昭姿質詢指出，若採取直聘，勞動部是否已建立單一窗口、選工機制。

何佩珊表示，勞動部採用雙軌並行，一方面用直聘，一方面也會評選優質仲介，直聘部分還在摸索中，並嘗試推動新的直聘方式，與現行直聘不一樣。

民進黨立委林月琴質詢指出，台印MOU協議提到總額與名額都由台灣方面決定，入境人數多寡台灣有主導權，未來是針對製造業中的哪個行業別開放。

何佩珊表示，勞動部有徵詢工總意見，但必須等MOU通過後再去訪問產業雇主意見，讓雇主確定到底那個業別最需要。

林月琴詢問，小規模試辦會先引進多少人。何佩珊表示，其實會非常少，初期不會超過1000人。

國民黨立委廖偉翔詢問，印度移工開放時程為何。何佩珊表示，沒有確切時程，大概要1年多後才看得到。

廖偉翔追問，若1年後試辦可行，是否2、3年後擴大至1、2萬人。何佩珊表示，過去蒙古國移工曾有失敗案例，這牽涉到移工來台後是否適應，「當然要逐步進行」。

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