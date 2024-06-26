薪水不夠用 上班族嘆基本工資只漲一點點 物價漲更兇

根據1111人力銀行26日發布的調查顯示，有高達90.4%上班族不滿意目前的薪資待遇，創下調查六年以來新高。

同時，調查也直指，全國上班族最期盼政府必須正視解決的三大痛點包括：長期薪資停滯不漲79.2%、抑制國內過高的房價/房租74.1%，以及不斷上升的物價/電價67.4%。

究竟上班族的薪水有多麼不夠用？現在38歲的三寶爸鄭先生，和太太兩人每個月收入大約8萬元，付完房貸、車貸，再加上三個小孩的開銷，剩下可以支配的收入並不多。

鄭先生表示，調整基本工資對多數的上班族幫助並不大，因為收入已經超過基本工資，目前的主要收入也來自業績，基本工資漲或不漲，對他的影響不大。

因為房貸、車貸都省不了，一家五口吃飯的開銷也不能省，只能在玩樂的預算上精打細算，平常都帶孩子到河濱公園這類免費的休閒地點打發時間，每天都趁著過年返鄉的時候，才能順道帶孩子出遊。還好三個孩子念公立學校，如果當初沒有抽到公幼、公托，真的會入不敷出。

頂大肄業的林先生現年40歲，因為沒有一技之長所以長年都只能做勞力性質工作，林先生表示，三月份剛結束新北市地政事務所外包清潔人員的工作，月薪就是基本工資27,470元，但扣除勞健保後實領26,400元，林先生感嘆通膨下錢真的越來越薄。

林先生說，因為自己大學念文科又肄業，加上退伍後有生病實際進入職場時已經快30歲，找工作很受限，所以之前的工作都偏勞務像是搬運、清潔或展場工作人員，有的是月薪制就比較穩定，但多數都是時薪制，所以光是負擔生活就很吃力，真的很難存錢。

林先生坦言，不管基本工資怎麼漲都趕不上通膨，而且隨著年紀變大體力也下滑，會擔心之後無法用勞力換取對價關係，無奈太久沒有接觸新知，對於進修只能停留在想要但沒有行動的階段，目前只能消極的過一天算一天。

另一位35歲的顏先生，協助家中的窗簾裝潢工作，月薪只領最低基本工資，為了增加收入也身兼多份工作，包括跑外送以及保險經紀人，希望盡量開源，至少要能養得起自己。

由於裝潢很看淡旺季，每個月收入並不穩定，因此他決定跑外送多賺錢，按照經驗來看，往年稍微努力一點，每周可以進帳8,000元，但今年開始，因為計算制度改變，不只被砍單就連獎勵機制也更改，每周賺不到5,000元，每月也只有2萬左右，和以往差距頗大。但因為跑外送的時間彈性、用餐尖峰還有獎金計算加乘，重點是能夠配合裝潢客人的臨時需求，沒有向老闆請假的困擾，整體而言，跑外送的收入還是比打工族時薪183元好多了。

顏先生說，感受到物價漲得厲害，住在家中省掉了房租開銷，但是三餐外食費、油錢、保險費、娛樂休閒等，幾乎每個月只剩1,000元可存，想想人生苦短就乾脆不存了，不如拿去吃喝玩樂對自己好一點。

顏先生認為，政府調漲基本工資，看起來是照顧基層勞工，但是調漲一點點錢，但是物價卻漲得更兇，薪水永遠不夠用才是最大問題，他舉例外送員有保險這件事，讓人感到比較放心，至少出事了還有理賠，希望政府更積極介入全面照顧勞工，而不是只有調漲基本工資而已。

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