經部：中國汽車零組件來台組裝 須配合國產化要求

中國電動車低價傾銷全球，外界擔憂中國車商恐透過來台組裝銷售，衝擊本土汽車供應鏈。經濟部次長連錦漳表示，現行法令不允許中國大陸整車來台，僅零組件可來台組裝，但需一定比例國產化，且比例會逐年拉高。

連錦漳今天出席立法院經濟委員會就「面對國營事業未來10年人力嚴重斷層之因應作為」進行報告並備質詢，這是他甫升任常務次長首次赴立法院報告。

歐美憂心中國電動車產能過剩，紛紛對其加徵關稅，外界擔憂中國車商可能透過來台組裝銷售，甚至未來經第三地製造生產，洗產地後進口，恐衝擊本土汽車供應鏈。

連錦漳受訪表示，現行法令不允許中國大陸整車來台，僅零組件可以。他指出，零組件來台組裝是現有模式，按規定，若要從中國大陸進口組裝，需購置一定比例國產化零組件，初期訂定5到10%，第2、3年提高至15、20%；而一部新車須達一定銷售量（一個月1000輛）才能進口，未達到也不會進口。

對於是否擔心傾銷問題，連錦漳表示，國內零組件廠商有6成依賴外銷、4成依靠國內需求，其中，製造部分，隨舊車種慢慢被淘汰，須進口新車種彌補缺口，如此國內汽車零組件才有穩定訂單，此為一種互相刺激、競爭，但一定是搭配國產化政策。

他強調，政府也透過補助計畫，帶動國內汽車零組件競爭力，包含技術提升等。

被問及上任心情與目標，連錦漳說，首重穩定供電、減碳、綠電，三者息息相關，例如穩定供電包含讓企業購足綠電，減碳也會幫助穩定供電。他也提到，離岸風電區塊開發3-2期決標結果最快7、8月公布，風電統購分銷平台則預計年底前上路。

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