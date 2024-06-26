快訊

一堆人咳嗽！醫示警出現「7症狀」別再拖：馬上去看病

民眾黨劍指2026牽動全台布局 藍藉民調邊緣化黃國昌？

缺了迪士尼一季少4.6萬用戶 有線電視價格割喉戰將開打

經部：中國汽車零組件來台組裝 須配合國產化要求

中央社／ 台北26日電

中國電動車低價傾銷全球，外界擔憂中國車商恐透過來台組裝銷售，衝擊本土汽車供應鏈。經濟部次長連錦漳表示，現行法令不允許中國大陸整車來台，僅零組件可來台組裝，但需一定比例國產化，且比例會逐年拉高。

連錦漳今天出席立法院經濟委員會就「面對國營事業未來10年人力嚴重斷層之因應作為」進行報告並備質詢，這是他甫升任常務次長首次赴立法院報告。

歐美憂心中國電動車產能過剩，紛紛對其加徵關稅，外界擔憂中國車商可能透過來台組裝銷售，甚至未來經第三地製造生產，洗產地後進口，恐衝擊本土汽車供應鏈。

連錦漳受訪表示，現行法令不允許中國大陸整車來台，僅零組件可以。他指出，零組件來台組裝是現有模式，按規定，若要從中國大陸進口組裝，需購置一定比例國產化零組件，初期訂定5到10%，第2、3年提高至15、20%；而一部新車須達一定銷售量（一個月1000輛）才能進口，未達到也不會進口。

對於是否擔心傾銷問題，連錦漳表示，國內零組件廠商有6成依賴外銷、4成依靠國內需求，其中，製造部分，隨舊車種慢慢被淘汰，須進口新車種彌補缺口，如此國內汽車零組件才有穩定訂單，此為一種互相刺激、競爭，但一定是搭配國產化政策。

他強調，政府也透過補助計畫，帶動國內汽車零組件競爭力，包含技術提升等。

被問及上任心情與目標，連錦漳說，首重穩定供電、減碳、綠電，三者息息相關，例如穩定供電包含讓企業購足綠電，減碳也會幫助穩定供電。他也提到，離岸風電區塊開發3-2期決標結果最快7、8月公布，風電統購分銷平台則預計年底前上路。

供電

延伸閱讀

電動車起火搶救利器！草埔森永隧道添購擋水板 快速建立小型蓄水池

環境部公布成績單…淨零減碳 看見「一小步」進展

富威電力、三商餐飲送件 企業申請上市再添兩檔

侯友宜訪公信電子 邀共同打造新北電動車示範基地

相關新聞

中國車商可來台設汽車組裝廠？經部：有國產化比例要求

歐美紛紛祭出加徵關稅措施阻擋中國大陸電動車低價傾銷，中國電動車目前雖然無法整車進口到台灣，但零件可以進口，是否進口零件後...

郭智輝率團訪美 促美各界支持台美避免雙重課稅協定

經濟部長郭智輝率領團訪美，除了參加SelectUSA外，也會晤美國行政部門、重要公協會與業者及國會議員，呼籲支持「台美避...

基本工資調漲憂喜參半 上班族擔心引發三大負面效應

基本工資諮詢會今（26）日登場，而站在勞方的角度，上班族又是如何看待基本工資調漲呢？根據1111人力銀行調查指出，有82...

產業缺工16年內恐50萬人 經長點名服務業拋從國外引進

經濟部長郭智輝25日在華府舉行記者會，暢談正盤點產業缺工，以增加企業在台投資動力；郭智輝說，他預估2040年內可透過引進...

台灣經濟四小龍吊車尾？「一粒米養大百家企業」的良性效應 謝金河：造就千元股大森林

別人努力玩加法，我們賣力玩減法！

能源路徑難減碳 彭啟明坦言：2030年前減量目標難達到

環境部昨公布最新國家溫室氣體排放清冊，2022年淨溫室氣體排放量相較2021年下降4%，但能源部門碳排放量相比基準年20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。