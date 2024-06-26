台美租稅協定仍卡關 財長：美大選後繼續爭取
經濟部長郭智輝日前指出考量中小企業海外布局時，對於成本、租稅負擔較為敏感，呼籲美國盡快完成台美避免雙重課稅協定（ADTA）的相關立法。立委也關心到台美租稅協定目前仍卡關，接下來美國也要大選，接下來進度為何？財政部長莊翠雲26日表示，美大選過後台灣仍會繼續推動。
莊翠雲今日赴立法院財委會備詢。國民黨立委林德福質詢時提到台美租稅協定仍卡關，是否有機會在美國大選之前可以過關，如果無法過關，在新的國會是否要再重來。
莊翠雲表示，台美避免雙重課稅協定法案是包裹在大的法案，國會兩黨對於台美避免雙重課稅協定並沒有不同意見，只是對於同樣包裹在內的其他法案有不同意見，今年正好遇美國到大選，但台灣並沒有放棄繼續溝通，據了解，本屆國會沒有放棄，大選過後針對所餘任期台灣仍會繼續推動。
莊翠雲表示，這部分繼續努力，財政部與對方財政部技術溝通，未來更順利推動，國會的部分駐美代表處與經濟部也積極溝通。
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