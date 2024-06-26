薪資貧富差距驚人！ 2/3產業月薪低於平均月薪4.7萬元

被視為明年最低工資調整前哨戰的「最低工資審議會暨諮詢會聯席會議」26日登場，30位委員將針對當前景氣和經濟數據討論薪資水平是否有調漲空間。104人力銀行26日指出，從求職會員資料庫提供薪資大數據顯示，2024年不分產業/職務、不分工作年資的平均月薪4.7萬元，年增幅5.4%，創十年新高。

細看63個產業，電腦及消費性電子製造業平均月薪突破6萬最高，高薪產業集中在科技業、金融業；薪資落後產業則為社福、民生消費業，最高薪與最低薪產業薪資差距可達57%。

國發會的4月景氣對策信號亮起轉向熱絡的黃紅燈，104人力銀行行銷長張寶玲分析，景氣持續復甦，企業預期獲利提升，加上人才缺口已連續16個月突破百萬大關，企業留才攬才難度不低，更願意調薪鎖定好的人才。

104人力銀行指出。各產業2024年平均月薪，高薪產業第一名為電腦及消費性電子製造業6萬、第二名半導體業5.9萬、第三名鞋類紡織品製造業、投資理財業、軟體及網路業5.5萬；薪水落後的產業則有社會福利服務業3.8萬、婚紗攝影及美容美髮業與徵信及保全樓管業3.9萬不到4萬，民生消費業包含餐飲、批發、零售、住宿服務、運動及旅遊休閒服務，平均月薪不到4.3萬，低於平均小幅落後。

63個產業中，月薪低於整體平均4.7萬的產業有40個、占整體產業數的三分之二，呈現高薪者少、低薪者多的「金字塔型」結構。最高薪的電腦及消費性電子製造業6萬，比最低薪的社會福利服務業，高出2.2萬、57%，高薪產業薪資幾乎一人抵兩人。

薪水增加，職人有感嗎？根據主計總處資料，2024年5月消費者物價指數107.39，與2024年5月指數105.04相比，一年物價上漲2.35%，扣除物價上漲實質薪資增幅3.12%薪水增1454元，相比前兩年實質薪資增幅不到1000元，已逐步擺脫通膨吃掉薪資增幅的陰霾。

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