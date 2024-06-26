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別年年為減碳不力找藉口…學者催生「去煤時間表」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
減碳示意圖。 圖／聯合報系資料照片
減碳示意圖。 圖／聯合報系資料照片

環境部昨發布最新國家溫室氣體排放清冊，我國二○二二年淨排放量為二億六四一三萬公噸，較去年僅減少約百分之四、較基準年○○五年僅減少百分之一點七七。台大環工所兼任助理教授劉銘龍指出，溫室氣體管制目標已進入第二期，但第一期目標未達成，第二期目標年即將到來，與其年年為減碳不力找藉口，不如趕緊提出我國「去煤時間表」才是正辦。

劉銘龍表示，我國於二○一五年提出五年一期的國家溫室氣體階段管制目標，第一期到二○二○年需較基準年減少碳排量百分之二，第二期二○二五年需減少百分之十，去年溫管法修法為氣候法，更將二○五○淨零排放目標入法。

不過劉銘龍說，從最新公布的排放清冊報告顯示，管制目標已進入第二期，理應照原先規畫，逐步加速加碳，但第一期目標未達到，第二期目標年即將到來，再加上核三廠陸續除役、麥寮燃煤電廠延用，要達成百分之十減碳目標幾乎成為不可能的挑戰。

劉銘龍說，要邁向淨零須積極汰除化石燃料，然而我國溫室氣體排放量居高不下，主因進口燃煤從沒減少。根據二○二二年能源統計手冊，每年煤炭進口數量，二○○五年約六千萬公噸，直到二○二二年為六千三百多公噸，其中用於發電及汽車，每年維持在四千五百萬公噸，甚至更多，占比逾七成。

台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯則說，二○二二年排碳量雖然降至二○○○年水準，但距離二○二五年減碳百分之十目標，仍有百分之八落差。接下來將要研擬第三階段管目標，環境部應加大力道補回來，公布清冊的同時，也應同步檢視與目標的落差，以及需配合的行動。

核三廠 減碳 環境部

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