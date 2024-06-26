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我2022碳排 能源部門不減反增

聯合報／ 記者胡瑞玲陳儷方／台北報導
碳排放示意圖。美聯社
碳排放示意圖。美聯社

環境部昨公布最新國家溫室氣體排放清冊，二○二二年淨溫室氣體排放量相較二○二一年下降百分之四，主因能源部門、工業製程及產品使用部門排放減少，但能源部門碳排放量相比基準年二○○五年仍不減反增，運輸部門排碳量也比去年高。環境部解釋，能源與運輸排碳量與經濟成長相關，後續將針對能源熱值檢討。

根據最新國家溫室氣體排放清冊報告，我國二○二二年淨排放量為二億六四一三萬公噸，相較二○二一年減少百分之四點○七，較基準年二○○五年減少百分之一點七七。清冊統計分能源、工業、農業、廢棄物，以及土地利用、土地利用變化及林業（LULUCF）等五大部門。

不過，進一步分析五大部門碳排放量，發現能源部門於基準年二○○五年碳排為二億六六八八萬八千公噸，二○二二年為二億七三六八萬三千公噸，增加百分之六點廿五；另外，運輸部門，二○二二年碳排為三億四六九六萬公噸，相比二○二一年的三億三九○五萬公噸，增加七九一公噸。

環境部氣候署淨零推動組長溫育勇說，能源部門與二○○五年相比確實增加，這與整體經濟成長有關，能源產業碳排放量增加最多，包含用電量、固體燃料別排放量；為此將檢討能源熱值，彙整各項能源別更新熱值，並確認能源部門排放量異動情形合理性，預計明年適用新版能源熱值。

至於運輸部門，溫育勇表示，公路運輸增加百分之二點一一，推估因疫後經濟活動正常化，導致碳排增加。

此外，台灣引以為傲的半導體相關產業，因製程關係均會使用冷媒，其排放的溫室氣體氫氟碳化物（HFCs），自一九九三年的六十三萬三千公噸，增加至二○二二年一五五萬五千公噸。

環境部氣候署副署長黃偉鳴表示，為減緩全球暖化，去年已研擬訂定「氫氟碳化物管理辦法」草案及「蒙特婁議定書列管的高溫暖化潛勢氫氟碳化物種類」草案，列管十八種氫氟碳化物種類，包含十八種HFCs及其混合物，預計今年起凍結HFCs消費量，並自二○二九年逐年削減。

環境部 碳排放

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