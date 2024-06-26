碳費費率審議 7月5日再討論

為達成減碳目標，環境部正催速碳定價制度，包含碳費、碳交易。其中第四次碳費費率審議會預計7月5日召開，將可望首度觸及實質費率討論，受到外界關注。

參考國際碳有價制度，環境部推動碳費，期望能透過清楚的調升軌跡，給予業者明確訊號，及早進行減量規劃，在調升費率同時，將給予不同配套以降低衝擊。

環境部將於7月5日召開第四次碳費審議會，會中將公布針對各種徵收情境的模擬結果、減量效果，及對CPI影響進行討論。據了解，不管哪一種費率情境，都不會讓CPI觸及通膨警戒線。

依照環境部規劃，在正式起徵碳費的前兩年，將會設定一個初始費率，2026至2028年將會調升費率，2029至2030年將會調升至更高費率，希望可提升排碳大戶的減量動能，同時也啟動執行成效檢討，規劃2030年後的第二期規劃。

至於第二期規劃是否還會沿用碳費制度？環境部官員表示，現階段的重點仍是碳費，總量管制這部分仍待討論，未來也會參考歐盟的「總量與交易」作法。

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