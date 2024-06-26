能源部門排放 依然增加
環境部昨（25）日公布最新國家溫室氣體排放清冊，觀察能源部門排放量，基準年2005年約249百萬公噸二氧化碳當量（MtCO2e），2022年增加為259百萬公噸，較基準年成長4%，主因經濟成長用電增加。
環境部氣候變遷署副署長黃偉鳴解釋，能源部門一直都是我國溫室氣體排放源大宗，雖較基準年2005年增加，但較去年減少，扣除掉2020年疫情時，也是近八年低點，且對照其他國家都在增加的情況，顯示我國能源轉型已見成效。
黃偉鳴強調，近年政府從法規、制度、政策展開氣候行動，去年公布施行《氣候變遷因應法》，各部會推動2050淨零路徑及12項關鍵戰略行動計畫，並依去年8月永續會決定提出六大部門年度目標，以年度成果報告強化管考。2005至2022年間，能源部門溫室氣體排放量至2008年首度呈現下降趨勢，2009年、2012 年及2018年至2020年間逐年下降。
能源部門包含能源產業、製造業與營造業、運輸、燃料逸散等，歷年皆為我國溫室氣體總排放量最大之部門。
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