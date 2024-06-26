環境部公布成績單…淨零減碳 看見「一小步」進展
環境部昨（25）日公布最新減碳成績單，據2024年國家溫室氣體排放清冊，台灣2022年淨排放量年減4.07%，較基準年2005年減少1.77%，環境部表示，台灣經濟成長與碳排脫鉤，2022年經濟成長率2.6%，排碳卻能不增反減。
不過雖2022年回到碳排降低的軌道，但距離2025年較基準年減碳10%、2030年較基準年減碳23%至25%的目標，仍有一大段距離。
依《氣候變遷因應法》規定，環境部跨部會彙編「國家溫室氣體排放清冊（2024年版）」，結果顯示，2022年我國總溫室氣體排放量285.97百萬公噸二氧化碳當量（MtCO2e），扣除碳匯21.83 MtCO2e，淨溫室氣體排放量264.13 MtCO2e。
觀察歷年趨勢，我國溫室氣體排放自2007年達到高峰後，大致呈下降趨勢，2021年因疫情趨緩、經濟復甦帶動用電成長，導致溫室氣體排放量呈單一年度上升，2022年排放量又明顯下降；同時，2022年二氧化碳排放密集度較2021年減少約5.62％。
環境部表示，歐盟聯合研究中心公布「全球各國溫室氣體排放」報告顯示，2022年全球排放量達歷史最高水準，為53.8億噸二氧化碳當量（Gt CO2e），比2021年增1.37％；國際能源總署報告也指出，2022年全球能源相關溫室氣體排放較2021年增加1.3％，顯示各國疫後經濟復甦下溫室氣體仍持續上升。
儘管2022年全球溫室氣體排放增加，但環境部指出，我國2022年總溫室氣體排放量年減3.78%、能源有關溫室氣體排放量年減3.39%，都較2021年減少，較他國不受疫後景氣回溫影響。
比對國際先進國家，我國2022年經濟成長率相較2021年增長2.6％，與溫室氣體排放減量幅度明顯脫鉤，顯示我國近年推動綠色成長的低碳轉型成果確具成效，景氣回溫下仍控制溫室氣體排放量降低不易，在全球表現位屬前段班。
觀察其他國家，新加坡2022年經濟成長率3.6%，溫室氣體排放年減1.2%；南韓經濟成長率與我國同為2.6%，溫室氣體排放僅年減0.7%。另外美國、中國大陸、日本、英國在2022年的溫室氣體排放量都是不減反增。
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