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入境免稅額 調高至3.5萬
財政部關務署昨天表示，在參考物價指數、國民所得等資料後，將民眾出國購物回台的入境免稅額從兩萬元調高至三點五萬元，新制今天上路。這也是卅五年來政府首度調高入境免稅額，估計每年關稅、營業稅稅收損失約三○五萬元。
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