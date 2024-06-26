入境免稅額 調高至3.5萬

相對於國內擔憂著供電不足電費漲價，國外更多的地方卻開始為了能源太便宜而傷透腦筋，最明顯的，就是中國大陸的綠色浪潮，來勢洶洶席捲歐洲大地。太陽能產業的獨占鰲頭，讓中國掌握下一波綠色科技的權杖，中國正在以太陽能嘗試改變全球的再生能源產業布局。IEA預測，2023年的全球太陽能生產已經第一次超越了石油，太陽能取代石油後，對全球地緣政治的影響將無比巨大。

2024-06-26 06:00