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台經院喊景氣復甦 下半年看兩重點
台經院昨天發布最新景氣動向調查，五月製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點均呈現上揚態勢，其中製造業營業氣候測驗點九十九點七三點，為廿五個月來最高。
台經院景氣預測中心主任孫明德表示，製造業景氣還在爬上坡路段，預期接下來製造業爬坡費力，至於服務業則持續暢旺、營建業處於高檔，景氣復甦要百花齊放並不容易。
孫明德並提醒，下半年需留意兩重點，一是傳產何時柳暗花明，二是物價居高不下，下半年物價上漲壓力遠高於上半年，可能影響央行貨幣政策。
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