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詐騙受害者 四成不報案…數發部：打詐平台8月上線

聯合報／ 記者朱漢崙馬瑞璿／台北報導

國泰世華銀行昨天發布首份「反詐行為調查報告」，調查發現近八成民眾收過詐騙訊息，以網購詐騙、假投資詐騙占最大宗，其中每三人就有一人受騙；民眾被詐騙後有六成沒有檢舉、四成並未報案，主要是認為報案錢也拿不回來，或不知道如何檢舉，甚至是擔心被貼上笨或貪的標籤。

國內詐騙猖獗成為民怨之首，新任數發部長黃彥男將打詐列為施政重點之一，並於廿四日邀集Google、ＬＩＮＥ共同研商防詐措施，平台業者表示，將盡力配合立法院審議中的政院版「詐欺犯罪危害防制條例」，此外，數發部的「打詐通報查詢網」也預定在八月上線，將提供即時查詢或通報可疑網路詐騙訊息。

Google出席代表說，除投資廣告已啟動實名制外，也針對於平台刊登的廣告運用數位技術進行分析。ＬＩＮＥ出席代表指出，最新版本Ａｐｐ已加入陌生帳號加好友及非台灣社群的警示訊息，呼籲用戶盡快更新。

至於詐騙情況有多嚴重，國泰世華銀針對全台十八至七十歲以上民眾進行抽樣調查，共回收一萬一六○九份有效網路問卷。在「詐騙滲透率」方面，調查發現遭詐騙的民眾在年齡、學歷及地區方面皆無明顯差異，等於「全民皆受威脅」。此外，常見手法以「網購詐騙」及「假投資詐騙」為最大宗，占近百分之六十；而遇到「假冒親友詐騙」及「假檢警詐騙」則以六十歲以上民眾比率最高。

在「反詐騙意識」上，四成一的民眾認為「詐騙訊息太多檢舉不完」。至於誤點或誤信詐騙訊息的原因，百分之卅四認為「訊息及連結太逼真」、百分之卅三「疏忽未留意到是假的」，等於有六成以上民眾是因詐騙訊息以假亂真遭詐。

而在「遇詐後行為」，調查結果顯示被詐騙者中，有百分之六十的人沒檢舉、百分之四十三沒有報案，甚至財損達百萬元以上的仍有百分之廿六不報案，主因有三項，除了「就算報案錢也拿不回來」、「不知道如何檢舉」，連「怕被認為笨或貪」也名列主要原因，因此未來建立更友善的受害者社會氛圍，是相當重要的課題。

國泰世華 詐騙

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