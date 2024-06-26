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台經院景氣動向調查 製造業景氣還在「爬上坡」

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
製造業示意圖。 聯合報系資料照
製造業示意圖。 聯合報系資料照

台經院昨（25）日發布景氣動向調查，5月製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點分別呈連六月、連三月與連二月上揚。其中5月製造業營業氣候測驗點為99.73點，為25個月來最高。

不過，台經院景氣預測中心主任孫明德表示，製造業景氣還在「爬上坡」，預期接下來製造業爬坡費力，過去花費二年半仍只爬到半山腰；服務業持續暢旺；營建業處於高檔。景氣復甦要百花齊放並不容易。

孫明德表示，下半年須留意二個重點，一是傳產何時柳暗花明？二是物價居高不下，下半年物價上漲壓力遠高於上半年。

孫明德指出，雖看好接下來國內景氣持續復甦，今年經濟成長率應可站穩3%，只是高階製程大爆發，但其他廠商卻仍有庫存壓力，包括成熟製程、AI PC換機潮也有疑慮。

台經院產經資料庫總監劉佩真指出，央行祭出第六次信用管制措施，提高存款準備率1碼，以及政府將全面檢討新青安政策，將導致短期內成交量增幅減緩，不過房價難有波段性下跌空間，因此不動產業多持平看待未來半年景氣表現。

台經院還提到，預期國際油價與航運價格走高，部分產業面臨成本轉嫁困難，製造業廠商對未來半年景氣看法較4月相比轉差。

台經院表示，5月製造業營業氣候測驗點為99.73點，上揚1.07點，連六個月上揚；服務業營業氣候測驗點為97.44點，上揚1.69點，連續三個月上升；營建業營業氣候測驗點為110.05點，上升2.89點，連三個月上揚。

台經院 景氣 製造業

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