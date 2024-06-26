全球最貴城市 台北居13
對於想過著豪奢生活的高淨值人士（HNW）而言，新加坡依然是全世界最昂貴的城市，台北則是全世界第13貴的城市，排名後退。
瑞士寶盛銀行（Julius Baer）25日最新出爐的「2024年全球財富及高端生活報告」，新加坡連續第二年蟬聯榜首，反映這個城市國家政經情勢穩定，加上利商環境，吸引超富豪進駐。
這份研究發現，以美元計算，全球「過奢華生活的成本」，也就是包含擁車、豪宅、高級餐飲和購買珠寶精品等生活成本，今年增加4%，增幅低於去年的6%。
每個城市各有其「高貴」的因素。例如在新加坡，購車成本驚人，在香港則是法律服務費用，在上海是高檔餐飲。
香港和倫敦分別進步一名，盤踞第二與第三名，但其他亞洲城市排名大多退步，例如台北從2022年的第三名、2023年的第八名，今年下滑至第13名。上海落居至第四名，可能原因是房地產市場面臨挑戰，消費者信心轉弱，東京排名更直落至第23，原因是日圓匯率走貶。
指數中許多最大的變化都是因為匯率變動。現在以美元計價，在智利首都聖地牙哥過上奢侈生活成本就比在東京還高，報告指出，是以往「無法想像得到的」。
瑞士蘇黎世攀升至第六名，是今年排名躍升最多的城市，主因是瑞郎升值。倫敦排名升高的部分原因也是英鎊匯率走強，且英國脫歐後「有些正常化了」。
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