工信股東會／二代正式接班 潘瑩娟接任董座、總經理為丁承之

工信工程（5521）25日股東會承認去年財報，並通過不配發股利，會中改選新一屆董事，包括全富投資陳煌銘、江啟靖，如祥投資潘瑩娟、丁承之，獨董杜益揚、張良銘、江榮慶。

值得注意的是，工信工程股東會後董事會決議，新任董事長由工信總裁潘俊榮之女、潘瑩娟擔任。另外，新任總經理為由江啟靖改為丁承之；潘瑩娟在工信工程歷練多年，原擔任副總經理，這次股東會不僅以如祥投資法人代表身分進入董事會擔任董事，股東會後董事會更擔任新董座，宣告二代正式接班。

潘瑩娟擁有美國波士頓大學行政理學研究所碩士，同時為弘輝建設開發（中國）董事長、江蘇比米農牧科技執行長、工鼎鋼鐵董事。

工信工程今股東會承認去年財報，去年營收達53.14億元、年增15.5%，稅後純益達0.67億元、年增5.7倍，每股純益達0.14元，優於前年的0.02元。

工信工程今年首季營收達15.01億元、年增47.7%，毛利率達4.62%，稅後虧損0.99億元，虧損較去年同期0.82億元擴大，每股淨虧0.2元、較去年同期淨虧0.17元擴大。

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