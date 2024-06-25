台中科大財金系攜手iPAS厚植淨零碳規劃管理師鑑定力

國立臺中科技大學財務金融系攜手「經濟部產業人才能力鑑定(iPAS)」，首度於今年春季開設永續金融管理課程，並接續辦理淨零碳規劃管理師鑑定能力研習課程，希望培養學員成為具備淨零碳規劃管理的專業職能。

研習課程不僅深入探討氣候變遷及環境保護議題，同時教授相關的政策、技術和管理策略，以應對全球性的環境挑戰，25日在中科大國際會議廳開講，一整天的課程內容，讓與會的師生及業界夥伴收穫滿滿。

商學院院長李國瑋指出，舉辦研習課程不僅是對氣候變遷問題的回應，更是對大學社會責任的體現，期待這些未來的淨零碳領導者，能夠在各自的領域中發揮重要作用，推動環保和可持續發展的進程。

財金系主任邱臙珍表示，學校將與時並進推動課程的多樣化學習，包括課堂教學、實習機會的拓展，以及與企業界的產學合作專案，確保學生在學習過程中，能夠充分理解並應用所學知識，厚植職場競爭力。

計畫主持人葉志權教授感謝國立臺灣師範大學永續管理與環境教育研究所葉欣誠與施友元兩位教授的蒞臨指導。葉欣誠曾任行政院政務委員、行政院國家永續發展委員會執行長、行政院環境保護署政務副署長；施友元曾任國家發展委員會視察、行政院經建會稽核。

兩位教授豐富的產、官、學經歷，讓此次課程得以深入探討全球暖化、氣候變遷對環境及社會的影響，並讓學員學習到碳中和技術及其解決方案，對於輔導學生取得專業證照有相當大的幫助，更有利學生投入綠領人才就業市場，充裕國家綠色產業所需人才。