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搶進亞灣要趁早！經濟部高軟二期新增萬坪產業空間 今年可預登記

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

輝達（NVIDIA）近期在高雄軟體園區設立「Taipei-1 AI超級電腦先進算力中心」，帶動高軟營收成長，經濟部產業園區管理局長楊伯耕25日表示，2024年1至4月高軟一期營業額32.5億元， 創近8年新高，成長33.4%。

楊伯耕表示，高軟二期首棟建物「亞灣智慧科技大樓」也將於今年辦理公告預登記，可提供約1萬坪產業空間，預估可創造年產值約17 億元，整體效益十分可觀，詢問熱度高。園管局歡所有資訊軟體業者，把握投資商機，踴躍預約進駐，搶進未來AI產業的投資熱區。

產業園區管理局分析，從個別重點產業觀察，2024年度高軟「資訊軟體」及「數位內容」產業，截至今年前4月，已分別創下12.1億元、4.6億元的營業額，成長率為33%及35%，表現十分亮眼。「智慧應用」產業表現更為搶眼，今年度迄今創下11.2億元的營業額，為歷年同期新高，年增率更高達70%，顯示高軟園區智慧創新產業布局有成，未來營運成長可期。

楊伯耕表示，目前高軟一期空間使用已達飽和，為滿足更多資訊軟體業者進駐，園管局積極開發高軟二期基地，更自行興建首棟「亞灣智慧科技大樓」。該大樓將新增約1萬坪產業空間，且將取得綠建築、智慧建築雙標章，未來必將成為亞洲新灣區的指標建物。

他表示，亞灣智慧科技大樓將導入智慧科技應用，以提供5G AIOT 優質營運空間。未來進駐該大樓的業者，不僅可擁有高軟產業群聚的優勢，還可享受一站式的便捷行政服務以及進駐高軟的學研單位，就近提供技術升級、資源鏈結、商機媒合及人才培育等服務，讓進駐廠商可以持續提升競爭力，並提前布局未來AI商機。

軟體

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