8年百萬租屋家庭支持計畫 內政部：如期如數達成
內政部今天說，8年「百萬租屋家庭支持計畫」社宅目標，將朝直接興建、包租代管、租金補貼等三大方向持續努力，國土管理署及國家住都中心將與地方政府合作推動，讓計畫如期、如數達成。
立法院今天進行施政總質詢，多位立法委員關注社會住宅議題。內政部透過新聞稿表示，截至今年5月31日止，包含既有、新完工、興建中、已決標待開工的社宅直接興建部分，總計10萬2360戶，預計可在今年年底達成直接興建12萬戶社宅目標。
內政部指出，包租代管社宅累計媒合11萬1079戶，有效契約數7萬9089戶，將在今年年底如期達成前總統蔡英文所提「8年8萬戶」目標。
內政部表示，未來8年「百萬租屋家庭支持計畫」社宅目標，將朝向「直接興建、包租代管、租金補貼」三大方向持續努力，預計達成25萬戶直接興建社宅、25萬戶包租代管及50萬戶租金補貼。
內政部說，盼擴充全國社宅存量，加速滿足租屋與青年族群住居需求，充分提供民眾多元選擇，實質減輕居住負擔。國土管理署及國家住都中心將繼續與地方政府合作推動，讓8年百萬戶租屋支持計畫 「如期」、「如數」達成。
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