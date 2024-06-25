商研院助企業邁向淨零 推出第二期「國際雙證照班」

為因應企業對碳管理與永續發展的迫切需求，商研院將於9月13日至20日舉行第二期「ISO14064-1 + ISO14067主導查證員」課程，為期五天的高效培訓，培養企業在碳排放管理和碳足跡查證方面的專業人才，並於完成課程後獲得國際雙證照。

商研院指出，「ISO14064-1 + ISO14067主導查證員」課程，以混合式高效培訓為特色，融合理論與實務，通過深入淺出的教材、豐富的案例分析和互動學習，學員將能系統性地掌握碳足跡查證與管控的實務技巧。完成課程後，學員可獲得ISO14064-1與ISO14067的國際雙證照。

商研院表示，為保證教學品質，課程採取精緻小班制，每班限25人，確保學員與講師能有充分的互動與交流。授課講師均為在碳管理和永續發展領域具備豐富實務經驗和國際資格的專家，致力於將最新的知識和技能傳授給學員。

商研院院長王建彬表示，商研院持續致力於幫助企業提升ESG（環境、社會和治理）能力，通過舉辦各類專業課程與認證活動，協助企業在日益重視ESG議題的商業環境中脫穎而出，邁向更綠色、更永續的未來。

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