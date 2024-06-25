快訊

詐欺車手遇誘捕駕車衝撞逃逸 北市警朝車輪轟2槍追捕中

台中銀案外案！金管會5月遭搜索 對同仁洩密表「震撼」

下班回家小心！16縣市豪大雨特報 慎防雷擊、強陣風

熙特爾新能源攜手中央大學 搶攻AI微電網商機

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

儲能系統軟硬體整合商熙特爾新能源25日宣布以「能源聚合商系統整合（System Integration, SI）技術」為發展願景，結合中央大學「微電網智慧AI整合技術」的學術能量，以安全與永續為目標共同升級電網調控性能及相關策略。

熙特爾新能源於成立於2017年，經營團隊擁有20年的電池技術能力，提供完整的智慧化儲能方案。熙特爾於新店原總部、林口、嘉義、彰化以及高雄已有七個儲能案場，熙特爾亦占有多項實績成效，近期將啟動大型案場，挑戰高倍數營收成長，預計2026年完成IPO，提升市場能見度。

熙特爾25日宣布與中央大學資訊電機學院電機工程系戰略合作，由熙特爾董事長林聖澤，與微電網權威陳正一教授代表簽署「熙特爾新能源 X 中央大學產學智慧微電網控制應用」合作備忘錄（MOU）。陳正一教授目前擔任中央大學電機系主任、並得到中央學術研究傑出獎等多項殊榮，亦為金屬中心儲能系統專案驗證技術專家，且為行政院國家科學技術發展補助計畫、經濟部技術處（SBIR）電子領域等技術審查委員。

據悉，雙方此次MOU合作簽署目的為因應再生能源波動，提出智能再生能源平滑控制策略，並且建立AI需量調節控制機制、以及能源管理最佳化控制策略。分散式再生能源趨勢之下，建立微電網互聯調度及電力共享機制。針對用電情況、能源樣態，進一步做智能電力品質事件辨識，最後一項則是透過AI技術做到最佳虛擬電廠。

微電網系統的建置可減少輸電過程中的電力耗損，亦可做為大型電網的輔助型區域電網。陳正一在擔任熙特爾微電網專業顧問之時，將率領機電教授團隊，將分散式能源電力調度及負載有效管理，配合未來電網智慧化，結合熙特爾打造強韌電力解決方案，提供全方位表前及表後服務，且將能源通訊模組化，達成快速、穩定建置之服務優勢。並將能源AI資訊與智慧電網控制策略進行整合，達成強化微電網能源管理最佳化之目標，並帶來更創新的智慧調控服務。

熙特爾方面亦著重EMS核心之技術開發，能彈性因應不同能源市場及用戶需求，並優化儲能安全，結合具備高度能源管理和調控能力，將提高儲能能源效益，為推動再生能源將綠電與永續科技再度升級。

AI 中央大學 再生能源

延伸閱讀

陸推設備換新 研擬一攬子措施

台泥旗下Molicel小港廠綠電儲能合一 年減碳量達1400噸

天空有顆以彰化命名的小行星 發現人蕭翔耀分享心得

黃仁勳：電網要像App store

相關新聞

百萬社宅變「租屋」？ 內政部：鼓勵蓋社宅

「政府將鼓勵企業界按照《住宅法》的優惠，多多興建社宅，達成百萬社宅目標！」內政部長劉世芳25日被國民黨立委黃健豪詢問如何達成總統賴清德提出的百萬社宅目標時如此回答…

亞泥股東會 徐旭東：看好中國房市帶動長期需求

亞泥今天舉行股東會，董事長徐旭東表示，雖然中國市場短期面臨供需調整的情形，但長期還是看好。另外，除了水泥本業外，也持續推...

AI熱潮助攻 高軟一期營業額成長逾3成

經濟部產業園區管理局統計今年1至4月高雄軟體園區一期營業額成長33.4％，高軟二期首棟建物也將於今年辦理公告預登記，詢問...

台經院景氣動向調查5月製造、服務與營建業營業氣候測驗點同步走高

根據台灣經濟研究院調查結果，經過模型試算後，2024年5月製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點同步走高。其中，製造業、服...

看好景氣復甦更明顯 企業樂觀度創13季新高、55%擬加薪

景氣持續復甦，根據yes123求職網25日公布的最新調查顯示，與今年第2季相比，展望第3季景氣，資方「淨樂觀比例」為+2...

第一金投信、QRAFT金融風險情緒訊號：台股指標偏正向多頭

第一金投信與韓國QRAFT金融科技公司(QRAFT Technologies)發布每周金融風險情緒訊號(即市場情緒指標)...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。