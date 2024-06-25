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台電推新節電政策！用電尖峰你家恐沒冷氣吹 「回饋金」網看傻：誰要

聯合新聞網／ 綜合報導
台電示意圖。本報資料照片
台電示意圖。本報資料照片

進入夏季，隨著氣溫持續攀高推升用電量，不排除7月中下旬數字恐再增加。近日，就有一名網友在PTT發文分享，最近在台電網站意外發現一項針對住商推出的節電試辦方案，全台限額2萬台，自願申辦的民眾若有成功節電將享回饋金，不過至今尚未額滿，掀起熱烈討論。

台電於6月初推出節電政策「住商自動需量反應試辦方案」，透過提供價格或電費扣減等方式，引導用戶調整用電習慣，減少尖峰用電或轉移至離峰的管理措施。此方案結合第三方資訊服務商（如需量反應服務商或智慧家電設備商），在電力系統有需要時，由遠端自動將用戶使用中之智慧冷氣切換為送風模式或關機，及將智慧除濕機關機等方式，以達節電目的。

台電網站指出，方案執行期間為今年7至11月，每日下午2點至10點，視電力系統需要進行，每次1小時，每日以2次為限，每月執行4次至16次。至於節電回饋金部分，用戶若在執行期間有配合節約用電，且當月累計節電量大於2度，將有「固定電費扣減48元+節電量每度10元」優惠。

貼文一出，鄉民紛紛留言表示，「電力負載最高的時候就是最熱的時候」、「笑死，不如養個智慧小動物吧」、「客人來拜訪的時候（冷氣）剛好被關1個小時」、「最熱的時候關你冷氣，誰要啊」、「是哪個豬隊友想出的笨點子，完全站台電角度，無視用電客戶需求」、「是遺漏啥，是誤會啥，啥時裝智慧電表是變相要斷用戶的電」。

對此，有網友擔憂，如此頻繁開關恐會造成電器損毀，且質疑執行成本也高，「不幹，這樣關冷氣更耗電」、「不對啊，停那麼多次電器壞找誰賠」、「這不就商業版需量競價嗎？之前是跟大工廠買，現在跟一般小商家」、「不缺電幹嘛花大錢買民生用電，經濟部長？」、「要一個系統把參加的智慧電器分組列管，還要跟電信商取得權限，光處理這些資料、遠端控制家電，電力耗損會不會超過省的電」。

不過，也有人稱讚台電鼓勵節電的想法不錯，但不見得會支持參加，「蠻有趣的構想。感覺是透過家電廠的平台控制。執行15分鐘前發出指令，每次執行1小時，這種算是正常關冷氣（跟按遙控器一樣）」、「我支持節能，但我拒絕為錯誤政策買單」、「其實是個不錯的想法，但現在這個時候可能不太適合說這個了」。

台電於6月初推出節電政策「住商自動需量反應試辦方案」，透過提供價格或電費扣減等方式，引導用戶調整用電習慣，減少尖峰用電或轉移至離峰的管理措施。圖／翻攝自台電網站
台電於6月初推出節電政策「住商自動需量反應試辦方案」，透過提供價格或電費扣減等方式，引導用戶調整用電習慣，減少尖峰用電或轉移至離峰的管理措施。圖／翻攝自台電網站

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