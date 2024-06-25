台經院：台灣存3因素 不排除央行下半年再升息

央行今年6月意外調升存款準備率1碼，並加碼房市選擇性信用管制。台經院今天表示，央行調升存款準備率也是一種升息，若考量台灣通膨依然居高、經濟表現好與台美利差仍大等因素，不排除下半年貨幣政策還可能升息。

台經院今天上午舉行景氣動向調查記者會，台經院景氣預測中心主任孫明德表示，中央銀行6月調升存款準備率，也是一種升息，若主計總處、央行都擔心物價，不排除央行下半年貨幣政策還有調整空間。

媒體關注央行下半年貨幣政策會考量哪些因素。孫明德表示，央行是否調整主要看3因素，包括物價、經濟表現跟台灣跟國外利差。首先，國內物價近期波動大，消費者物價指數（CPI）年增率可能3%、低點也沒低於2%，央行不會放棄打擊通膨。

其次，台灣先前經濟表現比較疲弱，近期經濟表現愈來愈好，有比較大升息空間。第3，台灣跟國外利差部分，外界本來預期美國聯準會（Fed）降息，但Fed截至目前仍沒降息，美國政策利率仍在5%多，台灣利率維持2%，台灣若調升利率，不會造成太大的資金壓力。

孫明德表示，央行考慮通膨依然居高、經濟表現不錯，台美利差第3季不太可能縮減，或者Fed降息1碼、台美利差仍大等3因素後，第3季可能升息。

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