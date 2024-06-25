經濟部力邀美敦力來臺 攜手國內業者推動智慧醫療邁向國際

經濟部25日舉辦2024國際智慧醫療論壇，邀請國際醫材大廠美敦力（Medtronic）、全球第六大藥廠賽諾菲（Sanofi）、生命科學服務大廠美商思拓凡（Cytiva）、全球生物製藥公司臺灣阿斯特捷利康（AstraZeneca），積極以數位及AI人工智慧導入醫療的微軟（Microsoft）等大廠代表，分享AI臨床運用創新案例。

經濟部表示，為推動臺灣AI智慧醫療邁向國際，經濟部主動出擊邀請美敦力來臺，與臺灣多家優秀廠商直接交流，主題涵蓋心臟、內視鏡及遠距醫療等領域；也拜會多家臺灣頂尖的醫學中心和醫院，充分顯示國際大廠對臺灣醫療技術與數據合作的高度重視。

在數據為王的時代下，臺灣豐富的醫療數據將成為國際大廠眼中的寶貴資源，生醫產業已是臺灣下一個護國群山，經濟部將持續支持生醫跨域合作，透過與國際大廠鏈結，以科技來協助產業、以合作來創造未來。此外，臺灣擁有完整的生醫產業供應鏈，優異且充沛的研發量能、高素質的科技與醫療人才、多元的臨床試驗中心、豐厚的醫療數據，再加上接軌國際的認證法規，最重要有健全的專利保護，這些完善的生醫產業生態系，建構臺灣成為全球AI智慧醫療應用的孵化器，歡迎國際大廠來臺合作。

經濟部自2018年起，與德國默克藥廠（MERCK）合作，開創了臺灣生醫製藥研發的新紀元。2019年促成與國際嬌生集團楊森藥廠結盟，樹立國際共同研發的典範。2020年與阿斯特捷利康（AstraZeneca）成立臺灣首座「未來醫療實驗室」，推動國內產業及新創的多元交流與合作平台。

為持續推動我國智慧醫療切入全球大廠供應鏈，經濟部在下半年也將帶領臺灣智慧醫療產業前進美國及歐洲，參與全球最全面性的醫療設計與製造展MD&M展，及世界上最大的醫療貿易會展MEDICA。透過參訪及臺灣CDMO主題館，展現臺灣在醫材產業上的製造及設計量能。此外，經濟部也將持續推動AI智慧醫療創新應用，並建構接軌國際市場場域驗證，以臺灣智慧醫療供應鏈促整系統輸出國際市場。

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