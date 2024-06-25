快訊

午後雨彈襲來！大雷雨炸新北、桃園 14縣市發布大雨特報

反對國會擴權嚴守權力分立 監院：將聲請釋憲

農業部主任到立院開會突「內科OHCA」 警緊急CPR...意識仍不清

經濟部力邀美敦力來臺 攜手國內業者推動智慧醫療邁向國際

經濟日報／ 記者李泠秭／台北即時報導

經濟部25日舉辦2024國際智慧醫療論壇，邀請國際醫材大廠美敦力（Medtronic）、全球第六大藥廠賽諾菲（Sanofi）、生命科學服務大廠美商思拓凡（Cytiva）、全球生物製藥公司臺灣阿斯特捷利康（AstraZeneca），積極以數位及AI人工智慧導入醫療的微軟（Microsoft）等大廠代表，分享AI臨床運用創新案例。

經濟部表示，為推動臺灣AI智慧醫療邁向國際，經濟部主動出擊邀請美敦力來臺，與臺灣多家優秀廠商直接交流，主題涵蓋心臟、內視鏡及遠距醫療等領域；也拜會多家臺灣頂尖的醫學中心和醫院，充分顯示國際大廠對臺灣醫療技術與數據合作的高度重視。

在數據為王的時代下，臺灣豐富的醫療數據將成為國際大廠眼中的寶貴資源，生醫產業已是臺灣下一個護國群山，經濟部將持續支持生醫跨域合作，透過與國際大廠鏈結，以科技來協助產業、以合作來創造未來。此外，臺灣擁有完整的生醫產業供應鏈，優異且充沛的研發量能、高素質的科技與醫療人才、多元的臨床試驗中心、豐厚的醫療數據，再加上接軌國際的認證法規，最重要有健全的專利保護，這些完善的生醫產業生態系，建構臺灣成為全球AI智慧醫療應用的孵化器，歡迎國際大廠來臺合作。

經濟部自2018年起，與德國默克藥廠（MERCK）合作，開創了臺灣生醫製藥研發的新紀元。2019年促成與國際嬌生集團楊森藥廠結盟，樹立國際共同研發的典範。2020年與阿斯特捷利康（AstraZeneca）成立臺灣首座「未來醫療實驗室」，推動國內產業及新創的多元交流與合作平台。

為持續推動我國智慧醫療切入全球大廠供應鏈，經濟部在下半年也將帶領臺灣智慧醫療產業前進美國及歐洲，參與全球最全面性的醫療設計與製造展MD&M展，及世界上最大的醫療貿易會展MEDICA。透過參訪及臺灣CDMO主題館，展現臺灣在醫材產業上的製造及設計量能。此外，經濟部也將持續推動AI智慧醫療創新應用，並建構接軌國際市場場域驗證，以臺灣智慧醫療供應鏈促整系統輸出國際市場。

AI 經濟部

延伸閱讀

5月工業生產指數 連三紅

經長：速簽台美避免雙重課稅協定

小琉球旅遊旺季用電量高 台電6台發電機備援

反核或擁核？ 郭智輝：經濟部目前不會有多餘動作

相關新聞

百萬社宅變「租屋」？ 內政部：鼓勵蓋社宅

「政府將鼓勵企業界按照《住宅法》的優惠，多多興建社宅，達成百萬社宅目標！」內政部長劉世芳25日被國民黨立委黃健豪詢問如何達成總統賴清德提出的百萬社宅目標時如此回答…

亞泥股東會 徐旭東：看好中國房市帶動長期需求

亞泥今天舉行股東會，董事長徐旭東表示，雖然中國市場短期面臨供需調整的情形，但長期還是看好。另外，除了水泥本業外，也持續推...

AI熱潮助攻 高軟一期營業額成長逾3成

經濟部產業園區管理局統計今年1至4月高雄軟體園區一期營業額成長33.4％，高軟二期首棟建物也將於今年辦理公告預登記，詢問...

台經院景氣動向調查5月製造、服務與營建業營業氣候測驗點同步走高

根據台灣經濟研究院調查結果，經過模型試算後，2024年5月製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點同步走高。其中，製造業、服...

看好景氣復甦更明顯 企業樂觀度創13季新高、55%擬加薪

景氣持續復甦，根據yes123求職網25日公布的最新調查顯示，與今年第2季相比，展望第3季景氣，資方「淨樂觀比例」為+2...

第一金投信、QRAFT金融風險情緒訊號：台股指標偏正向多頭

第一金投信與韓國QRAFT金融科技公司(QRAFT Technologies)發布每周金融風險情緒訊號(即市場情緒指標)...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。