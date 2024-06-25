百萬社宅變「租屋」？ 內政部：鼓勵蓋社宅

「政府將鼓勵企業界按照《住宅法》的優惠，多多興建社宅，達成百萬社宅目標！」內政部長劉世芳25日被國民黨立委黃健豪詢問如何達成總統賴清德提出的百萬社宅目標時如此回答。但黃建豪提醒，賴清德曾推動「百萬租屋家庭支持計畫」，但租屋補貼跟蓋社宅效果有一定落差，呼籲仍須確保社宅量能。

立委盼多建社宅

黃健豪說，目前為止，全國實際中央興建社宅可入住的3萬336戶，這個比例和本來預計的12萬戶有一定差距，政府訂定2025年至2032年目標達到100萬戶，有25萬戶直接興建、25萬戶包租代管、50萬戶直接補貼。他強調，若政府推出是百萬社宅，他當然支持，但租屋補貼跟興建社宅定義有一定程度落差。

劉世芳表示，推行租屋補貼政策是要解決剛進入就業市場的年輕人，期待租屋補貼過一段時間，家戶經濟所得增加，就有可能去買房，不需要經過租金補貼或包租代管。她也承諾，未來興建社宅不會只有公務機關，也會鼓勵企業界按照住宅法直接興建社宅，未來興建社宅也會朝小造鎮規畫，有好的生活機能才能吸引民眾入住。

減少房市刻意炒作

「政府採取很多打房行動，房價卻越打越高？」黃健豪另指出，當初房地合一稅上路後，大家都期待能帶來房價明顯下降或至少讓房價持平，但不僅沒有持平，房價反而快速成長，政府推動政策的立意良善，但是到底有沒有需要以政策來打房？還有什麼角度能解決高房價的問題？

劉世芳則回應表示，不僅是房地合一稅，比較重要的是平均地權，修改後對於房價有一波稍微緩和的效果。房價高漲有很多因素，包括台灣經濟發展、投資等，因此政府的政策方向會以打炒房為主。

行政院長卓榮泰亦補充，房價高低有很多因素，房本身沒有罪，所以應該正名為「打炒房」，「有打炒房行為絕對打」。

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