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亞泥股東會 徐旭東：看好中國房市帶動長期需求

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
亞泥今天舉行股東會，由董事長徐旭東（中）主持。記者胡經周／攝影
亞泥今天舉行股東會，由董事長徐旭東（中）主持。記者胡經周／攝影

亞泥今天舉行股東會，董事長徐旭東表示，雖然中國市場短期面臨供需調整的情形，但長期還是看好。另外，除了水泥本業外，也持續推動包括AI等非水泥及投資事業，打造亞泥三元發展策略。

對於中國近期祭出多項刺激房市措施，包括降低最低房貸利率和首付比例，亞泥董事長徐旭東表示，中國能放鬆很好，買第二棟也可以，可以帶動經濟，買房是強迫儲蓄，老百姓有能力的話，不會只買一間給自己，也會買給子女，對於經濟提升的力量很大，也會帶動全國對水泥的需求。

亞泥今天舉行股東會，董事長徐旭東表示，雖然中國市場短期面臨供需調整的情形，但長期還是看好。記者胡經周／攝影
亞泥今天舉行股東會，董事長徐旭東表示，雖然中國市場短期面臨供需調整的情形，但長期還是看好。記者胡經周／攝影
亞泥今天舉行股東會，副董事長徐旭平（右）表示，這段時間中國水泥供給還是太大，狀況預估會持續一段時間，但水泥是國家、民生必需品，加上同業持續整併、優化產能，供給過剩情況會慢慢改善，亞泥也會將沒競爭力的產能給置換掉，左為執行長張振崑。記者胡經周／攝影
亞泥今天舉行股東會，副董事長徐旭平（右）表示，這段時間中國水泥供給還是太大，狀況預估會持續一段時間，但水泥是國家、民生必需品，加上同業持續整併、優化產能，供給過剩情況會慢慢改善，亞泥也會將沒競爭力的產能給置換掉，左為執行長張振崑。記者胡經周／攝影
亞泥今天舉行股東會，由董事長徐旭東（中）主持，會議開始前，副董事長徐旭平（左）、總經理李坤炎（右）趕緊幫徐旭東拉椅子。記者胡經周／攝影
亞泥今天舉行股東會，由董事長徐旭東（中）主持，會議開始前，副董事長徐旭平（左）、總經理李坤炎（右）趕緊幫徐旭東拉椅子。記者胡經周／攝影

亞泥 董事長

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