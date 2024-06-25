快訊

屢飆極端高溫！6月已413人熱傷害 醫籲這時段別出門

好市多停車場「1時間點暫停收費」 知情人曝原因：不是每次都有

機車勾倒瓦斯桶！三重麵店大火延燒隔壁美甲店 1男1女送醫

景氣復甦走在上坡路 台經院示警「百花齊放」並不容易

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
景氣復甦持續走在上坡路，台經院今（25）日發布最新景氣動向調查，製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點分別呈現連續六個月、三個月與兩個月上揚態勢。 圖／台經院提供
景氣復甦持續走在上坡路，台經院今（25）日發布最新景氣動向調查，製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點分別呈現連續六個月、三個月與兩個月上揚態勢。 圖／台經院提供

景氣復甦持續走在上坡路，台經院25日發布最新景氣動向調查，製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點分別呈現連續六個月、三個月與兩個月上揚態勢。其中，5月製造業營業氣候測驗點為99.73點，為2022年3月以來、25個月的最高。

台經院景氣預測中心主任孫明德表示，預期接下來製造業爬坡費力、服務業持續暢旺，營建業則處於高檔，景氣復甦要百花齊放並不容易。

孫明德進一步指出，雖看好接下來的景氣持續復甦，今年經濟成長率也應可站穩3%，只是高階製程一定大爆發，但其他廠商卻仍有庫存壓力，包括成熟製程、AI PC換機潮也有疑慮，只靠AI伺服器並無法帶動製造業全面復甦。因此，除了AI伺服器外，「其它產業花開的時間將比預期還要等久一點」。

孫明德並提醒，下半年需留意二個重點，一是傳產何時柳暗花明？以及物價的居高不下，且下半年物價上漲壓力遠高於上半年，甚至可能影響央行的貨幣政策。

此外，關於現在正熱的房市，台經院產經資料庫總監劉佩真指出，央行祭出第六次信用管制措施，提高存款準備率一碼，以及政府將全面檢討新青安政策，將導致短期內成交量增幅減緩，不過房價難有波段性下跌的空間，因此不動產業多持平看待未來半年景氣表現。

台經院還提到，由於預期國際油價與航運價格走高，部分產業面臨成本轉嫁困難挑戰，因此令製造業廠商對未來半年景氣看法較4月相比轉差。

台經院表示，經模型試算後，5月製造業營業氣候測驗點為99.73點，較上月修正後之98.66點上揚1.07點，呈現連續六個月上揚態勢。5月服務業營業氣候測驗點為97.44點，則較上月修正後的95.75點上揚1.69點，服務業測驗點呈現連續三個月上揚態勢。5月營建業營業氣候測驗點為110.05點，較4月的107.16點上升2.89點，則呈現連續三個月上揚趨勢。

台經院 景氣 製造業

延伸閱讀

劉世芳：行政院將與4部會開會 找出新青安政策漏洞

台經院景氣動向調查5月製造、服務與營建業營業氣候測驗點同步走高

新青安好好借？平均每戶多扛200萬元房貸

統領 業內外展望佳

相關新聞

亞泥股東會 徐旭東：看好中國房市帶動長期需求

亞泥今天舉行股東會，董事長徐旭東表示，雖然中國市場短期面臨供需調整的情形，但長期還是看好。另外，除了水泥本業外，也持續推...

AI熱潮助攻 高軟一期營業額成長逾3成

經濟部產業園區管理局統計今年1至4月高雄軟體園區一期營業額成長33.4％，高軟二期首棟建物也將於今年辦理公告預登記，詢問...

台經院景氣動向調查5月製造、服務與營建業營業氣候測驗點同步走高

根據台灣經濟研究院調查結果，經過模型試算後，2024年5月製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點同步走高。其中，製造業、服...

看好景氣持續更明顯 企業樂觀度創13季新高、55%擬加薪

景氣持續復甦，根據yes123求職網25日公布的最新調查顯示，與今年第2季相比，展望第3季景氣，資方「淨樂觀比例」為+2...

第一金投信、QRAFT金融風險情緒訊號：台股指標偏正向多頭

第一金投信與韓國QRAFT金融科技公司(QRAFT Technologies)發布每周金融風險情緒訊號(即市場情緒指標)...

面對石化產業位移 台塑四寶的轉型大計還搭上AI大潮？

台塑集團總裁王文淵去年親率「四寶」—台塑、南亞、台化、台塑化董事長現身輝達執行長黃仁勳在台北國際電腦展的主題演講，今年則參加超微董事長蘇姿丰的演講，過去科技界的會展盛事很難與台塑集團很難畫上等號，但台塑企業近年積極拚轉型，總裁王文淵也都無時無刻把「AI（人工智慧）」掛在嘴邊。 今年的台塑企業股東會日前召開，在AI熱潮下，到底台塑集團要靠什麼應許股東的期待？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。