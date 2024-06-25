景氣復甦走在上坡路 台經院示警「百花齊放」並不容易

景氣復甦持續走在上坡路，台經院25日發布最新景氣動向調查，製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點分別呈現連續六個月、三個月與兩個月上揚態勢。其中，5月製造業營業氣候測驗點為99.73點，為2022年3月以來、25個月的最高。

台經院景氣預測中心主任孫明德表示，預期接下來製造業爬坡費力、服務業持續暢旺，營建業則處於高檔，景氣復甦要百花齊放並不容易。

孫明德進一步指出，雖看好接下來的景氣持續復甦，今年經濟成長率也應可站穩3%，只是高階製程一定大爆發，但其他廠商卻仍有庫存壓力，包括成熟製程、AI PC換機潮也有疑慮，只靠AI伺服器並無法帶動製造業全面復甦。因此，除了AI伺服器外，「其它產業花開的時間將比預期還要等久一點」。

孫明德並提醒，下半年需留意二個重點，一是傳產何時柳暗花明？以及物價的居高不下，且下半年物價上漲壓力遠高於上半年，甚至可能影響央行的貨幣政策。

此外，關於現在正熱的房市，台經院產經資料庫總監劉佩真指出，央行祭出第六次信用管制措施，提高存款準備率一碼，以及政府將全面檢討新青安政策，將導致短期內成交量增幅減緩，不過房價難有波段性下跌的空間，因此不動產業多持平看待未來半年景氣表現。

台經院還提到，由於預期國際油價與航運價格走高，部分產業面臨成本轉嫁困難挑戰，因此令製造業廠商對未來半年景氣看法較4月相比轉差。

台經院表示，經模型試算後，5月製造業營業氣候測驗點為99.73點，較上月修正後之98.66點上揚1.07點，呈現連續六個月上揚態勢。5月服務業營業氣候測驗點為97.44點，則較上月修正後的95.75點上揚1.69點，服務業測驗點呈現連續三個月上揚態勢。5月營建業營業氣候測驗點為110.05點，較4月的107.16點上升2.89點，則呈現連續三個月上揚趨勢。

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